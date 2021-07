Hallan cadáver de ex fubolista venezolano en edificio derrumbado en Miami

El cuerpo del ex futbolista venezolano Luis Sadovnic, recordado por su participación en la selección de fútbol Sub-17 de la Vinotinto, resultó encontrado entre los escombros del edificio colapsado en Miami-Dade.

Sadovnic estaba recién casado con la abogada de nacionalidad argentina Nicole Langesfeld, cuyos restos también fueron encontrados por los rescatistas.

Luis vivió desde la adolescencia en Estados Unidos. Estudió los últimos años de bachillerato en HebrewAcademy High School, un colegio para judíos en Miami Beach; pero eso no le impidió jugar con la Federación Venezolana de Fútbol. Fue jugador de la liga menor de la selección de la Vinotinto, cuando tenía entre 15 a 17 años de edad. Trabajó en Venezuela entre 2012 y 2013, en dos empresas: Gabro C. A. y C. S Ingenieros.

En el comunicado de la FVF expresaron que:

La Junta Directiva de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), presidida por Jorge Giménez lamentan, el fallecimiento en la ciudad de Miami de Luis Sadovnic, ex Vinotinto Sub 17.

Sadovnic, nacido el diez de enero de 1993, vistió la camiseta Vinotinto en el Sudamericano Sub 17 de 2009, el cual se disputó en Iquique, Chile. En dicha competición, fue dirigido por el profesor Daniel De Oliveira y alcanzó a jugar cuatro encuentros.

Desde la Federación Venezolana de Fútbol hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencia a la familia Sadovnic y sus allegados por tan lamentable e irreparable pérdida.

