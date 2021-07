Hostigan residencia de los padres Luis Somaza +VIDEO

El dirigente opositor Luis Somaza denunció la madrugada de este miércoles que funcionarios de seguridad del Estado se encontraban hostigando la residencia de sus padres, en la urbanización La Trinidad, en la ciudad de Caracas.

Somaza alertó en su cuenta de Twitter sobre la situación irregular. Hizo un llamado a la comunidad internacional sobre esta violación a los derechos humanos.

«#ALERTA En estos momentos se encuentran funcionarios de la dictadura intentando ingresar a la residencia de mis padres ubicada en la urb. La Trinidad, en Caracas, con la intención de hostigarlos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional sobre esta violación a los DDHH», escribió.

El dirigente político acusó a Nicolás Maduro de «cobarde» por esa acción que lo que pretende intimidarlo. «Tanto mi familia como yo somos inocentes. La dictadura nos ataca para frenar el cambio en Vzla. Demuestra una vez más que tiene miedo y utiliza a sus funcionarios para mostrar un poder que no tiene», aseveró.

Acusaciones de Jorge Rodríguez a Luis Somaza

En horas de la tarde, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, Jorge Rodríguez, acusó a dirigentes opositores estar vinculados a bandas delictivas de Caracas.

Entre ellos mencionó a Luis Somaza. Además de Hasler Iglesias, Leopoldo Lopez, Freddy Guevara y Gilber Caro. Basado en unas supuestas filtraciones de conversaciones conspirativas vía WhatsApp.

Minutos después Somaza respondió en Twitter que Jorge Rodríguez lo amenazaba con una persecución solo por defender la libertad y la democracia.

«Demócrata no se entrega ni se vende a un dictador, no tengo miedo, he resistido la persecución y el hostigamiento de la dictadura desde hace años por creer en una Venezuela libre y justa. Aquí seguiré, firme y convencido de que muy pronto restableceremos nuestra democracia», dijo.

