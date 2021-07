Kawhi Leonard se somete a una cirugía en el ligamento cruzado de su rodilla

Kawhi Leonard has undergone successful surgery to repair a partial tear of his ACL, the Clippers have announced.

ClutchPoints informó por primera vez la noticia de la lesión de Kawhi Leonard durante la serie Clippers-Jazz a mediados de junio.

La lesión de Leonard sucedió cuando restaban 5:25 en el último cuarto de la victoria del Juego 4 de los Clippers sobre los Jazz. Leonard surgió cojeando después de que una oportunidad de transición fuera detenida por una falta intencional de Joe Ingles.

Aquí la lesión:

Aquí es donde Kawhi Leonard sufrió la aparente lesión, en una falta intencional del alero del Jazz Joe Ingles.

Se agarró la rodilla varias veces y se quedó en el juego antes de salir un minuto después.

Here’s where Kawhi Leonard suffered the apparent injury, on an intentional foul by Jazz forward Joe Ingles.

He grabbed at his knee a few times and stayed in the game before coming out a minute later. pic.twitter.com/Yii9G7p7Yp

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) June 16, 2021