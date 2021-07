WhatsApp deja claro que sus conversaciones son seguras y encriptadas

La aplicación WhatsApp explicó este martes a través de su cuentas en redes sociales que las conversaciones y archivos compartidos en dicha plataforma con otros usuarios, son totalmente seguras y encriptadas.

Con esta aclaratoria el grupo de Mark Zuckerberg deja claro que nadie puede intervenir en las conversaciones entre usuarios, debido a los altos métodos de seguridad.

“Creemos que las personas tienen derecho a una conversación privada, porque cuando se garantiza la privacidad, es más fácil ser uno mismo y conectarse de forma segura. Es por eso que el cifrado de extremo a extremo es el núcleo de lo que hacemos“, señaló WhatsApp en un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter.

Agrega que «Entonces puedes … ser quien eres. Expresa cómo te sientes. Di lo que quieres decir. Decide quién escucha. Conéctate de forma segura con los demás. Siéntete más cerca de aquellos que te importan. Con un mensaje privado».

