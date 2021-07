Bradley Beal eliminado de los Juegos Olímpicos de Tokio por a los protocolos de salud

El jugador de la NBA, Bradley Beal fue eliminado de los Juegos Olímpicos de Tokio por a los protocolos de salud.

El equipo delos Estados Unidos se está preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio y recibió una mala noticia de parte de Bradley Beal, entró en protocolos de salud y seguridad. Bueno, de acuerdo con Shams Charania de The Athletic, Beal ahora está fuera de los Juegos Olímpicos en otro golpe crucial causado por COVID-19.

Aquí el dato:

Wizards’ Bradley Beal will not play in the Tokyo Olympics for Team USA, USAB says.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 15, 2021