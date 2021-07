Consejos y recomendaciones para superar la depresión

En ocasiones suele pasar que las personas se sienten un poco desanimadas por eventos recientes, ya sea por algo que les sucedió, o sencillamente un día amanecieron tristes. Tal vez exista un padecimiento de vieja data, haya un detonante que potenció la situación, entre otras razones. En cualquier caso, es importante saber cómo superar la depresión para seguir adelante con lo que se esté haciendo. Lo primero que se debe tener claro es que es un estado temporal, que por más que se extienda, tiene un fin. Los pacientes que han sufrido de este padecimiento por muchos años han encontrado sanación, tarde o temprano. Asimismo, no se debe interpretar los episodios depresivos como algo que vaya a pasar por mucho tiempo. Quizás se hayan originado por una situación pasajera que una vez que se arregle, pueda restituir la sensación de bienestar en la persona afectada. Si bien no es magia, es posible que la depresión que se tenga no sea nada serio (existen algunos casos). Para todo tipo de enfermedad existen distintos grados que señalan la gravedad de lo que se sufre, además de representar las posibilidades de recuperación y su proyección en el futuro.

¿Qué riesgos corre la persona depresiva?

Aunque no sea un padecimiento de ira que puede llevar a ataques súbitos o a rabietas que contengan violencia, la depresión podría hacer que la persona se auto lesiones. Es notable cuando él o ella tienen ciertas marcas de corte cerca de las muñecas, debido a que no considera valiosa su vida. Otra razón es que sencillamente quiera desaparecer ante la cantidad de problemas y el sentimiento de no poder solventarlos. Retomando la temática de la depresión, la persona que la sufre necesita apoyo de parte de los seres más cercanos, sin juzgar su condición por las creencias comunes que se esparcen en los medios de comunicación. Es buena idea asesorarse con un terapeuta, psicólogo o psiquiatra, para que de indicaciones que sirvan de guía en estos momentos tan aciagos. En tal sentido, un profesional de la salud mental siempre debería estar dispuesto a asesorar y elaborar un plan terapéutico que aborde al paciente, logrando así que consiga mejorías. Este tipo de terapias ofrece muchos beneficios, algunos de los cuales se enumeran en el siguiente escrito.

¿Acudir con un psicólogo, un terapeuta o un psiquiatra?

Con respecto a los dos primeros profesionales, hay que decir que en algunos países los terapeutas son psicólogos licenciados, así que básicamente son lo mismo. En otras partes sí podría existir una diferencia entre ambas, especialmente dada por la preparación académica que tengan. La mayoría de las veces los psicólogos han cursado más estudios que los terapeutas. Con relación a los psiquiatras, ellos son los que han pasado más años en la universidad, debido a que la carrera de psiquiatría suele ser bastante larga, incluso más que la de psicología. En teoría deberían saber más que los otros especialistas y por eso suelen trabajar en centros psiquiátricos, hospitales de personas enfermas de la cabeza. La psiquis es un elemento súper importante en las personas, debido a que va más allá de la conducta y el comportamiento del individuo. Abarca las emociones, el estado general de sí mismo, la percepción que tenga, sus ideas y creencias, etc. Dentro de la medicina, los campos de estudio que evalúan la parte mental suelen ser muy profundos y abstractos, exigiendo un nivel intelectual considerable a los estudiantes, de manera que en el futuro tengan las capacidades necesarias para ejercer con responsabilidad.

