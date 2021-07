“Cuento con la preparación para resolver los problemas de Guarenas”

El director general del diario La Voz y candidato a la alcaldía de Plaza, Emilio Materán, dijo que, “en las zonas populares hay más ganas de cambio y de participar, porque son estos los sectores más afectados por la crisis que vivimos”

Ariana Bello / Andry Colmenares

“Existe una situación política muy compleja para todos los actores de la política venezolana. El Gobierno, por un lado, no vive su mejor momento, viene en una indiscutible caída en los niveles de aceptación en las calles. Y por el otro, la oposición, ha mostrado dificultades para lograr candidaturas unitarias”. Así se expresó el director del diario La Voz y candidato a la alcaldía de Plaza, Emilio Materán, durante el programa Conversando con Emilio, que en esta oportunidad se transmitió en vivo desde los estudios de Copacabana Stereo, bajo la conducción del periodista Alexis Castro Blandín.

Consultado sobre la situación política del país, Materán dijo que el tema es muy complejo. “En Venezuela, por ejemplo, en el mejor de los escenarios, el Psuv tiene una aceptación que ronda el 25 %. Situación que no ha sabido aprovechar la oposición que se muestra desunida. Hay un sector agrupado en el G4 (Voluntad popular, Acción Democrática, Primero Justicia y UNT) que ahora tiene una tarjeta para participar, pero que no han logrado un criterio amplio, incluyente que tenga candidatos unitarios con fortalezas, pertenezcan o no a esas organizaciones. También existe la Alianza Democrática que agrupa a los partidos que participaron en diciembre y que también tiene sus votos, aunque no hayan salido muy bien en las pasadas elecciones. A esto hay que súmarle factores como Fuerza Vecinal, que tiene ya un poder en varios municipios del país y en el estado Miranda, y que no está alineada con ninguno de los factores opositores anteriormente mencionados”.

Sobre el tema regional, el director del diario La Voz añadió que “la candidatura del Psuv para gobernador del estado Miranda, será, sin lugar a dudas, para Héctor Rodríguez. Eso ya está cuadrado por ellos mismos al eliminar de la ecuación a Elías Jaua, que fue el mas votado por las UBCHs. Mientras que, por el lado opositor, hay dos candidatos fuertes para Miranda que son David Uzcátegui y Carlos Ocariz, tema que debe resolverse en primarias, pues la participación de ambos garantiza el triunfo al chavismo”.

“La oposición tiene espacio para recuperase, pero si no hay unidad, la gobernación y las alcaldías las ganará el PSUV, una vez más. Mi llamado es para que hayan candidaturas unitarias respaldadas

por todos los sectores opositores al gobierno y eso se logra yendo a primarias o logrando alguna formula de consenso”.

Política municipal en Guarenas

“La situación en Guarenas es similar a la nacional y a la regional. Por un lado, el Psuv descartó al propio alcalde Luis Figueroa, en un proceso que solo ellos entienden. Y allí quedaron varios candidatos que no están muy unidos que digamos. Por el lado de la oposición hay siete candidatos que hemos tenido comunicación permanente y que estamos agotando las instancias para lograr una candidatura única, allí estará la diferencia entre ganar o perder”.

El entrevistado agregó que “el que piense que la tiene fácil no sabe de política. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar presente en muchos sectores de Guarenas y la calle habla, sobre todo en temas de servicios, situación económica, falta de dinero, de no haber trabajos dignos, zonas industriales abatidas. Estos son escenarios que la gente padece y por ello quieren un cambio”.

Es necesario cambiar el sistema

Emilio Materán continúa diciendo que hay que iniciar un cambio, “modificando el sistema de gobierno. Hay que darle ayuda, por ejemplo al sector privado. Los fabricantes y los productores nacionales no pueden ser escogidos en función al partido al cual pertenecen”.

Consultado sobre el tema de las comunas Emilio aseveró que el Estado Comunal es inconstitucional, puesto que, fue una propuesta del presidente Chavéz llevada a Referendum que fue negada por el pueblo. “El pueblo negó ese proyecto, el cual podría ser visto de manera interesante para el desarrollo de las comunidades, pero que en realidad es un mecanismo para controlar a los alcaldes y gobernadores. Los alcaldes que ganen de la oposición, por ejemplo, se les querrá amarrar, como se hizo con los Protectores, con un esquema comunal para que no puedan actuar. Por eso debemos negarnos a la implementación de ese esquema planteado”.

Asimismo, el postulado a alcalde del Municipio Plaza acotó que en Guarenas van a apoyar al pueblo dándole incentivos tributarios a aquellos que abran un negocio, un emprendimiento, que generen empleos a la población. “Estamos ideando un programa para que se pueda legalizar desde el Concejo Municipal a través de una ordenanza para crear incentivos para que reabran las industrias en Guarenas y producir la cantidad de empleos que Guarenas tiene que tener”.