Director publica nueva imagen de Mary Marvel en ‘Shazam 2’

‘Shazam! Fury of the Gods’ sigue en grabaciones de manera discreta para que no haya filtraciones, sin embargo para que crezca la expectativa de la secuela, su director David F. Sandberg compartió esta semana en Internet una nueva imagen de Mary Marvel en ‘Shazam 2’ donde se puede ver más detalles de su traje.

Anteriormente, Sandberg subió a su cuenta de Instagram una foto de la familia de Shazam con el fin de presentar los trajes renovados de estos superhéroes, pero lo que llamó la atención fue que la actriz Grace Fulton , quien encarna a Mary Bromfield en dicho live-action, también interpretará a Mary Marvel reemplazando a Michelle Borth, artista que participó en la primera parte.

Ahora, una vez más el director compartió en su Instagram un vistazo de la película y en esta ocasión fue una nueva imagen de Mary Marvel en ‘Shazam 2’, la cual es un afiche que hace referencia al póster de’ We Can Do it’, donde la heroína imita la misma pose de la mujer que aparece originalmente.

No se sabe que relevancia tendrá dicha imagen en la trama o si será una pista de lo que se verá en la secuela, lo que sí es un hecho es que se ve mejor el diseño del traje que usa la hermana de Shazam para esta nueva aventura.

‘Shazam! Fury of the Gods’ comenzó hace un poco más de un mes y si no hay ningún contratiempo, la esperada secuela se estrenaría el 2 de junio del 2023, la cual contará con las actuaciones de Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Asher Angel, Grace Fulton, Ross Butler, Cooper Andrews mientras que las nuevas villanas serán interpretadas por Helen Mirren y Lucy Liu.

