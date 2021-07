El escalofriante relato de sobrevivientes al derrumbe en Miami +VIDEO

El relato de los sobrevivientes al derrumbe en Miami, que reveló la desesperación y angustia que pudieron vivir en ese momento.

Adriana Sarmiento y su esposo Roberto Castillero, son testigos del derrumbe, que vivieron de cerca la angustia y desesperación mientras les pedían a los residentes de la Champlain Towers South que salieran corriendo, ya que ellos desde la calle podían ver cómo se estaba deteriorando la estructura y presentían que se iba a caer el edificio.

Cuando la pareja decide alejarse del inmueble, este se viene abajo, y ellos logran esconderse detrás de una columna para protegerse de los escombros que caían.

Sin embargo, según un video recopilado para la entrevista con Juan Manuel Cao, del programa A Fondo, junto al periodista Orian Brito; se puede observar que Castillero sufrió algunas heridas leves, y ambos quedaron cubiertos de polvo.



Video cortesía: AmericaTeVe.

LLAMADAS AL 911 DURANTE EL MOMENTO DEL DERRUMBE

Entre las llamadas que recibió el 911 durante los primeros instantes de esta terrible tragedia, en Miami, una persona dijo «parece algo subterráneo, todo explotó».

Otro de los testimonios que recibieron los operadores fue de unas personas que se encontraban en un estacionamiento y rogaban que enviaran ayuda.

«Pude escapar, pero estoy afuera del estacionamiento. Si el edificio se derrumba, caerá sobre mi cabeza». «Sé que la policía ya está aquí. ¿Alguien puede ayudarme a salir, por favor?, es otro de los mensajes que pudo recibir el 911 ante el caos.

Una hermana preocupada se comunicó a la línea de emergencias para notificar que su hermana vivía en el edificio, y solicitó información sobre el rescate de las víctimas, ya que ella se encontraba confundida acerca de lo acontecido.

Una testigo llamó, y mencionó «no sé si les pasó algo, pero la mitad de los edificios ya no están allí». «¡Hay dos personas, están, están vivas, pero no pueden salir porque no hay ningún edificio al otro lado de su apartamento!».

Unas tres semanas después del desplome del condominio de apartamentos, CNN obtuvo y transcribió estas llamadas telefónicas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASCIENDE A 97 LA CIFRA DE MUERTOS DEL EDIFICIO DESPLOMADO EN SURFSIDE

Los socorristas han estado entre los escombros durante semanas tratando de localizar a todas las víctimas, para poder ofrecerles un cierre a las familias que han perdido a un ser querido en este lamentable incidente.

Hasta el momento son 97 las víctimas fallecidas en el derrumbe de Surfside, y quedan 12 personas desaparecidas, según Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade.

Fuente: CNN.