España | el 63% de los hospitalizados el fin de semana no están vacunados

La Junta de Andalucía ha detallado este miércoles que, según un estudio realizado por el gobierno andaluz, el 63% de los pacientes Covid hospitalizados el pasado fin de semana en la comunidad «no están vacunados».

Así lo ha comunicado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press. Cuestionado por las declaraciones de este martes del vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, que señaló que el 72% de los pacientes andaluces que actualmente se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) son «negacionistas» de la vacuna de entre 50 y 60 años, Aguirre ha explicado que este fin de semana se hizo un estudio de la edad media de pacientes hospitalizados y en UCI, para ver «qué franja de edad tenían los que estaban llegando ahora».

«Cogimos los ingresos de este fin de semana, que fueron 102, miramos el volumen según franja de edad y si estaban vacunados o no, y vimos que el 63% de los ingresados no están vacunados, bien porque se les ha llamado y han declinado, porque no han podido por temas laborales o temas de localización, y otras veces son franjas que no hemos vacunado porque no ha llegado la edad de vacunación», ha precisado.

Asimismo, ha añadido que en la franja de 60 a 69 años «tenemos un volumen aún importante de primovacunación, y no es que no quieran vacunarse, es que no les toca hasta que no cumplan las diez semanas con AstraZeneca, y tenemos un volumen de menores de 40 que están llamados con primovacunación o muchos, sencillamente, a los que no se ha llamado aún, o franjas de 30 a 20 años a los que se está empezando a llamar, pero que no se les ha llamado y sin embargo están ocupando un espacio dentro de una cama hospitalaria».

Por último, y cuestionado sobre las estrategias de contención del virus, Aguirre ha recordado que «nos paramos en el 7 de mayo y tenemos las mismas medidas restrictivas», para añadir que mantienen reuniones continuas con el ocio nocturno «para que cumplan y están cumpliendo». Asimismo, ha informado de que este miércoles se reúne con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) «para implicar a los ayuntamientos en la toma de decisiones».