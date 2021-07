Faes mata a futbolista larense en el patio de su casa

1229503

Barquisimeto.- Edwin Alexander Pérez Parra, de 24 años de edad, fue asesinado por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) en el patio de su casa, ubicada en el barrio La Coqueta de El Tocuyo, estado Lara, el 8 de julio. Pérez era futbolista y trabajaba con su papá como ayudante de albañilería.

Cerca de 40 oficiales del grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) entraron a la vivienda de Pérez sin presentar orden judicial, relataron sus padres, Edgar Pérez y Luzmila Parra, entrevistados por Monitor de Víctimas el 13 de julio.

Pérez estaba al cuidado de su hijo de dos años de edad cuando los funcionarios tumbaron su puerta. A las cuatro de la mañana, desalojaron a todos los habitantes con excepción del joven. Dos horas más tarde, sacaron su cadáver en una patrulla, detalló la mamá de la víctima. La PNB reportó la muerte de Pérez en un supuesto enfrentamiento con las Faes y la Dirección Contra la Delincuencia Organizada.

Según la minuta, el joven presuntamente se apodaba “el Menor” y estaba solicitado por el delito de homicidio calificado en la ejecución de un robo en grado de complicidad, ante el Juzgado Segundo de Barquisimeto, desde septiembre de 2019. En el procedimiento le incautaron una pistola y cinco municiones, agrega el reporte policial. Los papás de Pérez negaron esta versión y descartaron que tuviera antecedentes penales.

“Estábamos durmiendo después de bajarle la fiebre a mi nieto. Edwin le estuvo poniendo pañitos de agua tibia hasta la madrugada. Después de acostarnos sentimos que le daban golpes duros a la puerta, nos asomamos y eran muchos hombres vestidos de negro con uniformes de las Faes. Mi hijo tenía a su bebé en los brazos, lo puso en el piso y me dice: ‘llevátelo’ y a él lo apartaron”, sostuvo la mamá de la víctima tras denunciar que la sacaron de su casa, descalza y a la fuerza, junto a su esposo, nuera y dos nietos.

Luzmila Parra y Edgar Pérez, padres de Edwin, contaron que su hijo fue sometido por funcionarios de las Faes y asesinado de dos disparos | Foto: Liz Gascón

Toque de queda en el barrio

En un vehículo de las Faes trasladaron a los papás, la esposa, el hijo y un sobrino de Pérez hasta el caserío Palo Verde, situado a media hora de su residencia. Los tres adultos y dos niños volvieron a La Coqueta al poco tiempo. Al llegar, escucharon dos detonaciones y vieron cómo sacaban un cuerpo del lugar.

Todo el sector estaba acordonado por los policías y el acceso a las calles permanecía clausurado, contaron dos testigos que reservaron su identidad.

“Prácticamente nos tenían secuestrados. Apuntaban a los vecinos con armas y decían que iban a ponerse creativos o llevarlos presos sino se quedaban quietos porque estaban reclamando. Nadie podía entrar ni salir de las casas”, comentaron.

Casa de la víctima fue desvalijada

Parra y esposo contaron que su casa fue desvalijada por las Faes después de que mataron a su hijo de dos disparos en el patio. “Nos robaron todo, hasta las gallinas, todas las comidas. Nos dejaron sin nada”, dijeron.

El papá de Pérez se quedó sin sus herramientas de construcción, a su mamá le quitaron el tensiómetro y su tratamiento médico y uno de los hermanos de la víctima perdió 85 dólares que tenía ahorrados para comprar más herramientas, añadieron.

“No me importa lo que me hayan robado, sino la vida de mi hijo. Hice lo posible porque no me lo mataran, pero lo hicieron”, sostuvo la mamá del futbolista.

La familia de Edwin perdió a otro de sus miembros en menos de un año en manos de las Faes. El 13 de agosto de 2020, Carlos Suárez, primo de Edwin, fue asesinado en un procedimiento del grupo élite de la PNB.

Los diputados Guillermo Palacios y Macario González afirmaron que la muerte de Edwin Pérez no se registró en un enfrentamiento sino que fue sometido por los funcionarios tras ser separado de sus familiares | Foto: Liz Gascón

Solicitan investigación judicial

Los padres de Pérez solicitaron una investigación sobre su muerte en la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Lara, este martes, 13 de julio. Los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, Guillermo Palacios y Macario González, anunciaron que también abrirán una investigación parlamentaria.

“El municipio Morán pareciera estar marcado para ejecutar la pena de muerte”, precisaron.

Entre tanto, Palacios informó que llevarán este caso a instancias internacionales. “Estamos frente a una política de exterminio. No es un hecho aislado en El Tocuyo, donde en 2019 y 2020 asesinaron a otros cuatro jóvenes en circunstancias similares”, alertó.

