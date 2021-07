Navegantes del Magallanes noticias recientes 2021-2022 Buddy Bailey

¿Será Welby Buddy Bailey el mánager que necesitan los Navegantes del Magallanes para la temporada 2021-2022 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)?.

Mientras los magallaneros se preguntan a mitad de julio que noticias hay de los Navegantes del Magallanes de cara a la temporada 2021-2022 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), además, de la firma de los lanzadores Gabriel García (venezolano) y Brandon Quintero (importado) en los aficionados, fanáticos y seguidores de los turcos hay incertidumbre con respecto a la próxima travesía de los eléctricos en la LVBP, hasta donde se sabe en la gerencia de los Navegantes se espera si seguirán o no sancionados por parte de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) a través de la MLB, la cual impide que cualquier empleado de su personal esté vinculado a los bucaneros, dicha sanción que no se ha definido si continuará o no para la siguiente campaña de la LVBP y para la cual la junta directiva y gerencia de los marinos espera resolución para elevar anclas con respecto a la siguiente zafra de la LVBP desde el cuerpo técnico hasta jugadores.

Y escribiendo del cuerpo técnico de los Navegantes del Magallanes para la temporada 2021-2022 de la LVBP, los Navegantes esperan el resultado de la sanción, si se mantendrá o no para definir su cuerpo técnico, de quitarle la sanción a los turcos, se espera que el venezolano Omar López sea el mánager de los eléctricos.

Y según alguien cercano al entorno de Buddy Bailey, el mismo estaría dispuesto a asumir el timón magallanero. El acercamiento entre Bailey y los Navegantes del Magallanes no sería algo nuevo, ya que el mismo estuvo en el uno (1) – dos (2) entre las opciones para reemplazar a Luis Sojo al final de la ronda eliminatoria de la temporada 2013-2014 de la LVBP, cuando terminó siendo Carlos El Almirante García el elegido de la gerencia eléctrica en aquel entonces.

En aquel momento mi duda era la cantidad de peloteros caballos y con experiencia en Grandes Ligas que tenían los Navegantes del Magallanes, pero con el veto de MLB sobre los bucaneros la opción de Buddy Bailey como mánager podría resultar por lo que viven los filibusteros y los logros de Bailey con los Tigres de Aragua en la LVBP entre las temporadas 2003-2004 a la 2011-2012:

8 finales

6 campeonatos

1 tricampeonato (2007-2009)

1 Serie del Caribe

El tema con Buddy Bailey y los Navegantes del Magallanes, es que Bailey hasta donde se sabe está como técnico de los Myrtle Beach Pelicans, filial Clase A de los Cachorros de Chicago, lo cual impediría su vínculo con los marinos para la temporada 2021-2022 de la LVBP, al menos que este acabe al concluir la temporada 2021 de las Ligas Menores.

Además, para el momento que viven los Navegantes del Magallanes en la LVBP, Buddy Bailey luce como el mánager importado ideal para los Navegantes, quienes también debieron definir el mes pasado de junio de 2021, la extensión de la duración de la Fundación Magallanes de Carabobo, la cual venció en sus primeros 50 años el pasado 11 de junio de 2021.

Buddy Bailey también ha dirigido a los Tiburones de La Guaira en la LVBP.