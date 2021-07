Perú | López Aliaga afirma que un eventual gobierno de Castillo sería «ilegítimo»

Rafael López Aliaga aseguró que su partido político respeta el marco legal

El excandidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señaló que si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama a Pedro Castillo como el sucesor de Francisco Sagasti, el país entraría en un régimen de gobierno “ilegítimo”.

Durante su conferencia de prensa, Rafael López Aliaga reiteró una vez más la posición tomada por su partido luego de revelarse los primeros resultados electorales. En ese sentido, afirmó que la elección ha sido legal, pero no legítima.

“De un marco constitucional respetamos lo que es legal, pero va a -lamentablemente si sale proclamado este caballero- estar en un régimen de gobierno ilegítimo porque ha habido muchos -podría pasarme toda la tarde explicando la cantidad- procedimientos que han sido violados en esta elección que es legal, pero no es legítima, es la posición de nuestro partido”, aseveró.

Asimismo, recordó el pedido que hizo su partido político sobre el reconteo de votos presentando pruebas de falsificación de actas, el cual fue denegado por el órgano electoral.

En esa misma línea, López Aliaga anunció que en el próximo Congreso la bancada de Renovación Popular pedirá crear una comisión investigadora que permita ver cómo se ha desarrollado las Elecciones Generales 2021.

“Creemos que los resultados pueden ser legales, más no legítimos, y como ya lo he explicado, vamos a pedir que exista una comisión investigadora en el Congreso del Perú para ver la legitimidad de estas elecciones, donde en el caso nuestro se nos ha negado el reconteo de actas teniendo nosotros las pruebas, habiendo presentado las pruebas de más de 100 actas en todo el Perú con firmas falsificadas. Nos han dicho: ‘eso no es tema nuestro, es tema de la fiscalía’ y pedimos: ‘dennos el padrón electoral’, ‘no, se lo damos en septiembre’ y así no es pues”, explicó el exaspirante a la presidencia.