Venezolano en EE. UU. tras accidente que casi le cuesta la vida: «Volví a nacer»

Caracas.- El venezolano Alejandro José Loaiza, quien sufrió un accidente industrial mientras trabajaba en la fábrica Papa Pita el 1 de julio en Utah, Estados Unidos, continúa su recuperación en casa y envió agradecimientos a la comunidad migrante por sus oraciones.

El migrante fue dado de alta del Hospital de la Universidad de Utah tras ocho días de haber ingresado debido a su pronta recuperación. «Fue parte del milagro de la vida. Esa recuperación tan pronto fue gracias a Dios. Gracias a todos los que se han unido en oración para sanarme de esta manera», expresó Alejandro durante una entrevista concedida a la cuenta @utahzolanos.

Loaiza, quien llegó hace cuatro años al país norteamericano, mismo tiempo que llevaba trabajando en Papa Pita, asegura que no logra recordar cómo ocurrió el accidente ni los hechos posteriores de ese mismo día. «No recuerdo ni la hora en la que fue, ni como quedé atrapado en una máquina para que ocurriera el daño. No recuerdo nada, quizás con ayuda psicológica pueda recuperar la memoria».

«Gracias a cada uno por todas las oraciones, por todos los momentos y mensajes recibidos, hacia mi familia, hacia mis amigos que estuvieron pendientes. Yo creo que por eso volví a nacer, porque según el reporte médico que dice cómo llegué al hospital y la evolución que pude tener, creo que ha sido un milagro poder estar aquí», expresó el venezolano.

Alejandro Loaiza se encuentra tramitando una visa humanitaria para que se le permita a su madre el ingreso a Estados Unidos en vista de que no posee familiares cercanos que puedan cuidar de él. «Ha sido muy difícil tener que depender de alguien más para hacer las cosas cotidianas, puesto que no puedo hacerlas por ahora».

Las autoridades migratorias requieren de un representante (sponsor) para que la visa humanitaria de la madre del venezolano sea aprobada. Utahzolanos invitó a sus seguidores a que si cumplen con los requisitos, se pongan en contacto para servir de representante.

A su vez, se anunció que se habilitará un Go Fund Me para que Alejandro pueda recibir donaciones que ayuden a costear los gastos de necesidades básicas mientras no tiene posibilidades de laborar y continúa con su recuperación.

