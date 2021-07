Así luce Liliana Morillo luego de su nuevo retoque estético (Imágenes)

La venezolana Liliana Morillo sorprendió a los 520.000 seguidores de su cuenta de Instagram al presumir su nuevo retoque estético, esta vez en su rostro.

Sin tapujos y sin filtros, la hija de José Luis Rodríguez, El Puma, contó y recomendó su nuevo arreglito facial.

A sus 54 años, Liliana comenzó lo que define como una nueva etapa de «querer y atender a Liliana primero«, algo que incluye los cuidados estéticos que su cara ha requerido tras el paso del tiempo.

Recordemos que el pasado mes de abril, la hija mayor del El Puma y Lila Morillo se sometió a una operación para ponerse la banda gástrica, experiencia que calificó como un nuevo comienzo.

«Hoy se cumplen 10 días de mi operación de manga gástrica. Me operé el pasado 28 de abril. Pasaron varias cosas esperadas y no inesperadas. Quiero que sean parte de este nuevo comienzo, de este segundo aire, de esta nueva oportunidad. Decidí que este es mi año..».

En esa oportunidad, reveló que la recuperación no fue tan satisfactoria debido a sus desarreglos

«Me pidieron que dejara de beber: no lo hice; y me pidieron que dejara de fumar dos semanas antes de la operación, y tampoco lo hice», admitió.

«Tuve problemas de tensión, se me subió a niveles críticos; sentía un fuerte dolor en el pecho que no me permitía respirar, como una puñalada en boca del estómago, porque resulta que me quitaron también una hernia hiatal», relató.