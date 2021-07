El ex prisionero político Daniel Ceballos anunció su candidatura a gobernador del Táchira

Daniel Ceballos aseguró que en Venezuela “tenemos una democracia debilitada”, y consideró una “excusa” la exigencia de garantías electorales.

“Debemos dejar de buscar excusas en condiciones que sabemos que no vamos a tener“, señaló.

“Ojalá que en las regiones decidan participar y no se queden a la espera de unas condiciones que no son las que definen nuestro esfuerzo”, añadió.

Dijo que sigue perteneciendo al partido Voluntad Popular, y que su candidatura fue respaldada por el equipo regional de la organización. Además, cuestionó a la dirigencia nacional opositora y los llamó a reconocer sus errores.

“Henry Ramos, Bernabé, Leopoldo, Capriles, María Corina, todos los líderes debemos reconocer los errores que nos han llevado a estas pocas opciones que tenemos hoy”, emplazó.