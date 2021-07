España | «El independentismo catalán roba a los catalanes y roba a todos los españoles»

«El independentismo roba a los catalanes y roba a todos los españoles». Lo ha dicho en el programa Hoy Responde de OKDIARIO el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, al hilo del fondo de 10 millones de euros aprobado por la Generalitat para cubrir a los dirigentes independentistas condenados por malversación por el Tribunal de Cuentas. Enrique López hace la reflexión mientras observa en el monitor las lujosas vacaciones de Artur Mas, uno de los condenados, en la carísima isla de Formentera.

Dice Enrique López que «el independentismo no sólo roba a los catalanes económicamente. Les roba sus ilusiones. Les engaña, les miente y les lleva por derroteros extremadamente peligrosos». Recuerda el consejero madrileño que «el independentismo nos roba a todos los españoles porque esos 10 millones de euros son de todos los españoles». El 75% del presupuesto de la Generalitat de Cataluña se nutre de transferencias del Estado. Para Enrique López «es vergonzoso que se asume que un gobierno [la Generalitat] publique un decreto ley por razones de especial y urgente necesidad para avalar las fianzas que les exigen el Tribunal de Cuentas para afrontar sus responsabilidades contables malgastando el dinero de todos los catalanes y de todos los españoles».

Critica el silencio del Gobierno y del ex ministro Salvador Illa, ahora líder de los socialistas catalanes, dice que «con ese olfato jurídico que le caracteriza no le ve especial problema». «Que me expliquen la necesidad y urgencia de avalar a estos sujetos», remarca. Enrique López opone por contraste la gestión de la Comunidad de Madrid: «Madrid tiene una deuda que es la más baja de España. Mucho más baja que la catalana y la del estado. Y eso es gracias a una política de bajos impuestos, gasto eficiente y servicios de calidad. Sabemos que nuestra obligación es gastar con racionalidad y eficiencia». E incide en unas cifras: «El presupuesto de la Comunidad de Madrid es de 21.000 millones de euros anuales aproximadamente. Cataluña con algo menos de un millón de habitantes más tiene un presupuesto de casi 30.000 millones y la Comunidad Valenciana, con dos millones de habitantes menos que Madrid, tiene 23.000 millones. Por ahí empezamos a entender por dónde van las cosas…».

Rebelión impropia

El PP propone la recuperación de la figura penal de la rebelión impropia para cubrir el hueco legal entre rebelión y sedición. Enrique López recuerda que «el Tribunal Supremo tuvo que condenar a estos sujetos por sedición porque la rebelión exige una violencia funcional para conseguir los fines que no se acreditó. Por eso recurrió a condenarlos por sedición, que es un delito contra el orden público y que puede cometer desde el presidente de la Generalitat a un controlador aéreo como en aquella huelga de hace unos años».

«Nosotros -dice Enrique López- queremos que las acciones de estos sujetos [del 1-O] encajen en la rebelión sin que haya necesidad de esa violencia funcional». Recuerda «que ya estaba en el Código Penal hasta que se reformó y se retiró en 1995 (por Felipe González) sin necesidad de que haya esa violencia funcional. Hay que actualizarlo -dice- porque hoy puede rebelarse contra el orden constitucional cualquiera usando su Boletín Oficial». «Es indignante y vergonzoso que este delito de sedición no preocupara en su castigo penal cuando los autores eran los peligrosos -dice con ironía controladores aéreos porque hicieron una huelga ilegal y les preocupe ahora con estos sujetos que han intentado romper España».

Enrique López, que es también secretario nacional de Justicia e Interior del PP, se compromete a aprobar esta reforma cuando Pablo Casado -señala- llegue a La Moncloa: «Es un compromiso que cumpliremos cuando lleguemos al Gobierno, junto a la penalización de los referendums ilegales que fue una promesa que hizo Sánchez, como tantas, de la que no hemos vuelto a saber nada».