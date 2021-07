Estos son los nuevos emojis que WhatsApp tendrá para septiembre

Nuevos emojis llegarán a WhatsApp desde septiembre y se sumarán a los tres mil que ya existen. La aplicación de mensajería instantánea ahora tendrá entre los emoticonos disponibles un vaso de agua, un hombre embarazado, una cara derritiéndose, entre otros.

La primera vez que WhatsApp incorporó emojis fue en el año 2018. Desde ese entonces, cada cierto tiempo hay una actualización de la aplicación en la que se agregan más.

Están divididos en varias categorías: emoticones y personas; animales y naturaleza; alimentos y bebidas; actividades, viajes y lugares; y, para finalizar, objetos, símbolos y banderas.

Draft Emoji: Face with Open Eyes and Hand Over Mouth #WorldEmojiDay https://t.co/4qMAhdGS6F pic.twitter.com/fgRGA41TK1

— Emojipedia 📅 (@Emojipedia) July 15, 2021