JaVale McGee estará por kevin Love en el equipo de los Estados Unidos

El jugador de los Denver Nuggtes, JaVale McGee remplazará a Kevin Love luego de abandonar el equipo de los Estados Unidos para los juegos olímpicos de Tokio.

Kevin Love la mañana de este viernes 16 de julio abandono el equipo aún no se sabe la razón, pero de inmediato JaValee McGee fue el jugador solicitado para esta posición en el equipo.

JaVale McGee ha sido seleccionado para unirse al equipo de 12 hombres de EE. UU. Para los Juegos Olímpicos de Tokio.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 16, 2021