Karl Anthony Towns reaccionó con una bandera al logro de Vladimir Guerrero Jr.

El dominicano Karl Anthony Towns de los Mellizos de Minnesota reaccionó con una bandera al logro de Vladímir Guerrero Jr. en el juego de estrellas de la MLB 2021.

Vladímir Guerrero Jr. quien nació en Canadá y se crió en República Dominicana, incluso, no domina el idioma ingles y participó en el juego de futuras estrellas con la bandera de Rep.Dom, fue el MVP del juego de estrellas 2021.

El jugador de la NBA, Karl Anthony Towns, quien es hijo de un padre estadounidense y una madre dominicana, reaccionó en su cuenta de Twitter felicitando a Guerrero Jr:

“Un dominicano, !Lo Mejor! Felicitaciones a Vladímir Guerrero Jr. por su MVP del juego de estrellas” dijo Karl Anthony Towns.

One of 🇩🇴’s Finest! Congrats Vladimir Guerrero Jr. on your @MLB #AllStarGame MVP #VG27

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) July 14, 2021