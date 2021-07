Kerem Bürsin aparecerá en la primera serie turca de Disney+

El actor de ‘Love is in the air’ tiene nuevo proyecto después del final de la famosa telenovela. No se conocen muchos detalles, pero quizás se trate de una historia familiar.

Kerem Bürsin tiene nuevo proyecto después de Love is in the air. El actor ha fichado para protagonizar la primera serie turca para Disney+ en su llegada al país otomano. El rodaje de la telenovela turca está a punto de terminar -la última emisión es a comienzos de septiembre- y Bürsin ya planea su siguiente paso. Aunque aún no se conocen muchos detalles sobre el proyecto, haber firmado por esta plataforma de ‘streaming’ solo significan cosas buenas para su carrera.

La noticia viene de parte de la periodista turca Birsen Altuntas, la cual tiene buena reputación cuando se trata de estos asuntos. Altuntas ha hecho público que Bürsin había recibido una oferta del servicio de Disney. Lo que queda por confirmar es qué tipo de producción será. Por el momento, parece que no tendrá temática de superhéroes y que tirará más hacia el estilo familiar que también caracteriza al estudio.

La productora que está detrás es MF Yapim, la misma que ha creado Love is in the air. Se especializa en historias para todos los públicos y del género romántico, por lo que ya nos podemos imaginar cómo será la serie que desarrollará junto a Bürsin.

Hace tiempo que se venía rumoreando que el intérprete más popular de Turquía se encontraba en conversaciones con una importante plataforma de ‘streaming’. Aunque muchos pensaban en Netflix, ya que la compañía tiene presencia en el país, parece que finalmente se trata de Disney+. De hecho, este contrato podría haber dificultado la continuación de Bürsin en la segunda temporada de Love is in the air junto a su compañera Hande Erçel. Afortunadamente, los dos pudieron organizar sus agendas y volver a ser Eda y Serkan Bolat.

El actor no para de ganar relevancia internacional y este trabajo podría ser su salto definitivo. Trabajar en Hollywood es una de sus tareas pendientes y, aunque su nivel de inglés le facilita las cosas, su fichaje por Disney+ sin duda es un gran avance. Quién sabe si dentro de unos años le veremos codearse con las grandes estrellas del Paseo de la Fama.

