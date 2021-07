Mhoni Vidente: Tu suerte, salud, amor y dinero en los horóscopos de este 16 de julio

Los Horóscopos de este viernes 16 de julio del 2021. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

ARIES

Es un día ideal para soltar lo que no era para ti, suelta para crecer, para renovarse. No dejes que tu carácter te domine por que puedes dañar a personas que quieres. Conocerás a alguien importante en el ámbito laboral, cuida lo que dices.

LIBRA

No te estanques, es momento de inyectarte motivación. Es el momento de crecer o moverte de donde estas, no necesitas de nadie para motivarlo. Pon una foto en el espejo para que te motives a llenarte de ti mismo, dedica este fin de semana para ti y para nadie mas.

TAURO

Un proyecto en puerta se cristaliza este viernes, estas en el momento ideal para emprender, mas adelante lo necesitaras, muchos proyectos buenos vienen pero debes de trabajar, eres tierra y siempre vas avanzando. Recuerda que lo del pasado se queda en el pasado.

SAGITARIO

No te detengas, no te deprimas, piensa por ti, es el momento de reinventarte, este viernes podrás poner tu creatividad en su máxima expresión, cuida de no auto sabotearte y todo estará bien, recuerda que eres fuego y puedes quemar todo. Este fin de semana será tuyo, tómalo.

ESCORPIÓN

La sensibilidad estará a flor de piel, no tomes nada personal, a veces eres muy duro contigo mismo, trata de ser espiritual y darle entrada a nuevas energías. Una nueva pareja se deja ver este fin de semana, por fin dará el paso qué necesitabas.

PÍSCIS

Abre tu corazón al amor, ordena primero la mente y podrás abrir tu corazón, alguien llegará a tu vida y estas en un gran momento para tener una pareja formal. Arregla tu casa y el carácter pesimista se ira, pruébalo.

CÁNCER

Es momento de agradecer, de ser feliz, es muy importante que pongas atención a esto por que tu época está pasando, vendrán tiempos difíciles, aún estas a tiempo de prepararte y sobre todo de agradecer, aprovechar y disfrutar lo que posees.

LEO

Es el día ideal para re conectar contigo mismo, deja la flojera y será el momento de reinventarte, te espera un gran día, cambia de look, ponte color naranja y si puedes coártate el pelo. La renovación atraerá buenas cosas. Si mandaste a arreglar tu auto quedará este fin de semana, procura no salir de casa.

CAPRICORNIO

Siempre llega la recompensa a tu vida, sólo que a veces no te das cuenta, eres muy trabajador, que esto sea tu bastión pero sé humilde, recuerda que la envidia llega de los lugares menos inesperados. Ten cuidado con las infecciones sexuales, no todo es pasión, cuídate y no desperdicies energía.

ACUARIO

El éxito rotundo te perseguirá este fin de semana, tus mejores días están por venir. Recuerda que eres signo más coqueto, este viernes podrás sacarle provecho y conquistar a esa persona, reinvéntate. Todo el mundo te está viendo, eres el foco de la situación y todos te ven brillar.

GÉMINIS

Sé fiel a ti mismo en este fin de semana, vas atraer la abundancia en juegos de azar, conocerás mucha gente nueva pero cuídate mucho. Es una buena oportunidad para aprovechar las ofertas y renovar tu energía. Un viaje esta cerca, si te llega, tómalo.

VIRGO

Tu época viene, pide lo que deseas y se te dará, la racha de buena suerte continua y este fin de semana es la ocasión especial para que esa persona llena de amor te renueve. Pinta tu casa de colores cálidos y para proteger tu casa.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial