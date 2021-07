Román Camacho, responde a amenazas de antisociales: «Seguiré denunciando porque no protejo a delincuentes»

El periodista especializado en la fuente de Sucesos, Román Camacho, respondió este jueves a amenazas que ha recibido por parte de antisociales, tras los últimos reportes que ha realizado durante los enfrentamientos de la Cota 905, en el suroeste de Caracas.

Camacho, aunque dice que no ha recibido amenazas directas, colegas han sido hostigados por los delincuentes para conocer sobre el paradero del periodista.

«Hace días comenté en una entrevista que unos colegas fueron interceptados por delincuentes de la Cota durante la cobertura el día miércoles, antes del operativo policial. En esa oportunidad los sujetos, portando fusiles de asalto, les mencionaron que me buscaban, junto a David Glock «para picarnos». Hoy (jueves) me llamó el colega Daniel Quintero y me comentó que fueron hasta su casa unos antisociales y estaban averiguando dónde vivía él y preguntando por David Glock y por mí. He denunciado a esas bandas y seguiré haciéndolo ya no que no ando con antisociales ni ando protegiendo a delincuentes que mantienen en zozobra a comunidades, ni a sujetos que atentan contra la vida de ciudadanos trabajadores y de bien», dijo Camacho en Twitter.

El periodista informó que los operativos para dar con el paredero del Koki, Garbis, Vampi, Mayeyas continúan, así como la búsqueda de la banda de la Cota 905, El Valle, La Vega y El Cementerio.

«Aún no he recibido una amenaza directa, colegas y personas del sector son los que me han dicho de sus intenciones y que andan «picados» por las publicaciones que he hecho durante años, sobre todo los últimos meses sobre la Cota 905″, agregó.

