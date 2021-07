Sepa como puede tener una menopausia saludable

A partir de los 40 años, aproximadamente, las mujeres comienzan a experimentar ciertos signos de la llegada de la menopausia. Sin embargo, esta se diagnostica sólo cuando transcurre un año completo sin tener el periodo menstrual.

Aunque es un proceso biológico natural, esta etapa de grandes cambios tanto físicos como emocionales, a veces se puede transformar en un problema. Por ello, en este artículo te contamos algunos consejos para vivirla de manera saludable y equilibrada. ¡Por supuesto que es posible!

No se puede negar que la llegada de la menopausia es todo un acontecimiento en la vida de la mujer, sobre todo, porque los síntomas pueden llegar a ser muy molestos. Por suerte, existen ciertos hábitos cotidianos que pueden contribuir a llevar esta etapa de la mejor manera posible. Conoce cuáles son.

Hacer ejercicio

Quizás durante tu adolescencia o juventud no fuiste muy deportista, pero, a partir de ahora, tendrás que hacer el esfuerzo de, al menos, ejercitarte dos veces a la semana. De esta manera, las articulaciones, los músculos y el corazón se mantendrán en buen estado.

Al respecto, una publicación de la Clínica Mayo señala que realizar alguna actividad física en este etapa, como los ejercicios aeróbicos o los de fuerza, así como los de estabilidad y balance, podrían ayudarte a tener una menopausia más saludable gracias a los siguientes beneficios:

Fortalece los huesos.

Mejora el estado de ánimo.

Previene el aumento de peso.

Reduce el riesgo de padecer otras enfermedades.

Comer frutas y verduras

Las frutas y las verduras son una parte fundamental de una alimentación sana, ya que contienen pocas calorías y sacian el apetito. Además, ayudan a reducir el colesterol, tener un peso adecuado y te alejan de la comida rápida.

Según una publicación de British Dietetic Association, lo recomendable es hacer 5 comidas al día. Estas deben incluir frutas y verduras de diferentes colores, muchos cereales ricos en fibra, pescado, frutos secos (sin sal), guisantes y frijoles. Adicional, se debe incluir, diariamente, 2 o 3 porciones de alimentos ricos en calcio.

Mantener tu peso

El control del peso es necesario en cualquier etapa de la vida, pero sobre todo alrededor de los 40 años. De acuerdo a una publicación de American Association of Retired Persons, la pérdida natural de masa muscular que se produce con la edad es la razón por la que la mujer promedio gana alrededor de cuatro libras y media cuando comienza la transición a la menopausia.

Esto, más allá de ser algo estético podría afectar afectar tu salud de manera importante si no tomas las medidas necesarias, ya que el sobrepeso, aumentan el riesgo de padecer enfermedades articulares, cardiovasculares y endocrinas. Por eso, no dudes en consultar con el nutricionista cuál es la mejor dieta según tus necesidades y no olvides hacer ejercicio.

Realizar los exámenes pertinentes

Tanto los estudios ginecológicos como otro tipo de exámenes periódicos deben cumplirse al pie de la letra para descartar cualquier anormalidad y poder tener una menopausia saludable. Ir al cardiólogo y al ginecólogo es prioritario para que puedas atravesar esta etapa de la mejor manera posible.

Dejar los hábitos tóxicos

¿Fumas? ¿Consumes mucho café? ¿Eres fanática de la comida a domicilio? Te recomendamos que, a partir de ahora, trates de modificar estos hábitos que, si bien son nocivos a cualquier edad, durante la menopausia podrían aumentar los síntomas y empeorar cualquier condición.

Como lo menciona otra publicación de la Clínica Mayo, al parecer, existe un vínculo entre la cafeína y algunos síntomas de la menopausia como los sofocos y otros relacionados a la dilatación de los vasos sanguíneos. Por ello, sería bueno que intentases dejarlo o reducir su consumo.

En el caso de la comida rápida, esta está relacionada directamente con el aumento de peso, lo que, como mencionamos, podría desencadenar problemas de colesterol y la probabilidad de sufrir ataques cardíacos.

Dormir bien

Las necesidades del sueño van cambiando según la edad. En los adultos, el promedio es de unas 8 horas. No dormir lo suficiente puede perjudicar tanto el sistema inmunitario como el nervioso, además de la coordinación, la concentración y el humor.

Algunas veces, como consecuencia de los síntomas, sobre todo de los sofocos, las mujeres en esta etapa no logran conciliar el sueño fácilmente o mantenerlo durante toda la noche. Un artículo de Sleep Foundation menciona los siguientes consejos para obtener un mejor descanso y tener una menopausia más saludable.

Evitar las comidas copiosas o comer en grandes cantidades

Fijar un horario para acostarte y otro para levantarte

Acondicionar la habitación y la ropa en función de la época del año

Reducir el estrés

Ser positiva ayuda a tener una menopausia saludable

Es cierto que, con tantos cambios y mitos que se tejen alrededor de la menopausia, las mujeres pueden ver este momento de la vida con mucho temor y expectativas. Si bien hay algunas cuestiones que se deben tener en cuenta como, por ejemplo, aceptar que habrá ciertos cambios en el estilo de vida, es imprescindible mantener el buen humor y el positivismo.

Una actitud proactiva y agradecida es la mejor postura que se puede tomar para afrontar esta nueva situación. El final del ciclo menstrual no es sinónimo de que la vida se acaba. Aprende a aprovechar estos años de madurez y sácales el mayor provecho posible.

Aunque no todo será color de rosa, tendrás el tiempo y la capacidad para elegir lo que te gusta y dejar de lado lo que te hace mal. Rodéate de gente que te quiere y te entiende, mímate, ponte en primer lugar y disfruta de este tiempo para cuidar de ti.

Mejor con Salud

Por: Reporte Confidencial