Sociedad de Infectología: Eliminar el 7+7 da a entender que el problema se resolvió, y no es así

El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Enrique Figuera, cuestionó este jueves las declaraciones de Nicolás Maduro de este miércoles donde decía que se podría eliminar el método 7+7 y dar una flexibilización general. A juicio del experto, lo anunciado “da a entender” que el problema del Covid-19 se resolvió, “y no es así”.

“Decirle a la población que no hace falta el 7+7 es dar a entender que el problema se resolvió, que no tenemos que cuidarnos y no es así. Siguen muchos casos y fallecidos por Covid-19, entendiendo que hay un subregistro. Ya vivimos el levantamiento de algunas medidas restrictivas durante la temporada de Carnaval, el hecho de que entrara la variante Gama (Brasil) se diseminó por esa apertura. En Venezuela no están dadas las condiciones para dar una apertura, a pesar de que el método 7+7 no tiene fundamento técnico fue un experimento y no sabemos cuál fue el impacto, más allá del económico”, afirmó Figuera en entrevista al programa Sin Duda de Unión Radio.

El especialista detalla que en Venezuela “solo tenemos dos vacunas, la Sinopharm que es la vacuna china y tenemos la Sputnik V. Ambas vacunas han demostrado ser muy buenas desde el punto de vista de efectividad, incluso en Argentina estudiaron que con una dosis de cualquiera de estas ya hay una efectividad del 70%, y por arriba del 95% cuando se aplica la segunda dosis. No entendemos porque la OMS no ha terminado de apoyar la Sputnik V. En Europa no están aceptando la Sputnik V, pero si aceptan la Sinopharm, por lo que una persona en Venezuela que va a Europa debe vacunarse con la Sinopharm a juro. A los viajeros les resulta más fácil vacunarse en otros países que en Venezuela”.

“Para mejorar la vacunación y hacerla bien, deben involucrarse los expertos, los que saben de vacunación. No hay manera que desde una visión unilateral se hagan bien las cosas. Hubo una mesa técnica nacional y no avanzó, no se ha publicado un cronograma. No ha habido capacitación en las personas que están vacunando. No queremos que el Covid-19 sea un desastre para nosotros, aunque las cosas todavía pueden ser peores”, advirtió.

Manuel Enrique Figuera señala que “somos el país con menos vacunados porcentualmente de la región, y lamentablemente hemos tenido problemas con las segundas dosis. Sería bueno tener otras vacunas como AstraZeneca y J&J. No es momento de descuidarnos. Se debe optimizar la vacunación y que sea masiva. Si viene un repunte, no tenemos la suficiente capacidad de camas, ni oxígeno, ni recursos para atender los casos. La prevención debe ser lo más importante en un país como Venezuela”.