Un embarazo y una boda en la recta final de ‘Love is in the air’ en Telecinco

Queda muy poco para que la primera temporada de Love is in the air termine en Telecinco. La telenovela turca se encuentra ya en su recta final y los guionistas no nos van a defraudar. Son pocos episodios, pero Eda (Hande Erçel) y Serkan Bolat (Kerem Bürsin) van a tener que superar muchos problemas inesperados. Están destinados a estar juntos, sí, pero están a prueba constantemente.

Serkan ha recuperado la memoria y ha logrado reunirse con Eda, que le ha recibido con los brazos abiertos. Acababa de dar el ‘sí quiero’ a Deniz y, aunque pensaba que todo había sido una farsa, se sorprende al descubrir que la boda tiene validez legal. Este imprevisto no va a parar a Serkan. Ahora que ha recuperado su memoria no quiere perder el tiempo y le propone matrimonio a Eda. Sin embargo, la reacción de ésta no es la esperada.

El empresario había preparado una bonita sorpresa a su enamorada. En un bonito lugar y rodeados de sus familiares, el protagonista lanza su pregunta: «Te quiero, ya lo sabes. ¿Quieres casarte conmigo?». Todos saltan emocionados, salvo la propia Eda. «No, no puedo, no me casaré contigo. Ahora mismo no puedo tomar una decisión así».

La antigua florista todavía tiene que asimilar todo lo vivido después del accidente de avión. Está muy contenta de haber recuperado a Serkan, pero sabe que todavía hay temas que deben tratar y prefiere ser cautelosa para saber en qué punto de su relación se encuentran. No tarda mucho en aparecer un nuevo contratiempo, esta vez de una vieja conocida.

Una de sus mayores amenazas es Selin (Bige Önal), que ha regresado para continuar dando problemas a la pareja protagonista. Eda se entera de que la antigua pareja del arquitecto está embarazada y le llama directamente. «Selin, ¿se lo vas a contar o no? Esto no está bien, tiene derecho a saberlo. No sé qué pretendes, de verdad, no lo entiendo», le cuenta por teléfono a su enemiga, que no quiere contarle lo del bebé a Serkan porque sabe que no le apoyará.

Como muchos fans estarán pensando, la noticia puede formar parte de un malvado plan de Selin para separar a Eda y Serkan de manera permanente. Aunque no quiera contárselo a su expareja, ha sembrado la semilla en la paisajista, ya que sabe que su ética no le permitirá continuar con el arquitecto si sabe que es el padre del bebé que espera Selin.

Love is in the air continúa con sus emisiones en Telecinco. La semana que viene la cita con la telenovela turca será el martes a las 23h.

