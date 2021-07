6 casos que demuestran cómo los drones están ayudando al desarrollo internacional

Cuando muchas personas piensan en el desarrollo internacional, sus pensamientos tienden a aterrizar en esfuerzos tradicionales como la recaudación de fondos y el servicio comunitario en lugar del poder de la tecnología de punta, como los drones. Si bien todo eso siguen siendo de vital importancia, los drones pueden ser una fuerza para la innovación en el desarrollo internacional.

Desde mediados de la década de 2010, se han utilizado en partes de África para suministrar sangre y suministros médicos que salvan vidas. Más recientemente, la infraestructura de drones construida para la entrega de sangre se ha reutilizado para combatir el COVID-19. Con la entrega de equipos de protección personal (PPE) y vacunas. Deloitte exploró estos y otros ejemplos en el informe Medicine from the Sky: Lessons from Drones in Africa., escrito en colaboración con el Foro Económico Mundial. Pero el informe destaca solo una vista previa de los posibles usos en el desarrollo internacional de esta tecnología. A continuación, exploramos seis casos innovadores de drones en el contexto del desarrollo internacional.

1. MAXIMICE LA UTILIDAD CON VUELOS MULTIPROPÓSITO

La reciente reutilización de drones de suministro de sangre para aplicaciones COVID-19 demuestra la versatilidad de la infraestructura creada en África. Pasar de la entrega de sangre a otro tipo de entrega médica es el siguiente paso lógico. Pero ¿Qué tal si se lleva la idea más lejos utilizando las redes de drones existentes para múltiples propósitos? Así como los aviones comerciales entregan carga además de pasajeros, los drones pueden usarse para realizar misiones para múltiples usuarios en el mismo vuelo.

A modo de ilustración, un dron que entrega suministros médicos también podría estar equipado con un sensor. El cual serviría para obtener datos agrícolas de las granjas por las rutas en la que pasa, atendiendo a dos usuarios diferentes a la vez. Los vuelos multipropósito pueden ayudar a maximizar la utilidad de la red de drones, así como a reducir los costos operativos.

2. OBTENER DATOS CLIMÁTICOS PARA CONSERVAR LOS RECURSOS EN LA AGRICULTURA.

El agua y otros recursos naturales son escasos en algunas partes del mundo. Los drones con tecnologías de teledetección pueden obtener datos climáticos y terrestres precisos, lo que ayuda a mejorar la productividad agrícola y a conservar el agua. Con demasiada frecuencia, los agricultores de los países en desarrollo se basan en datos nacionales o globales para determinar sus necesidades de agua, lo que conduce al desperdicio cuando los datos son inexactos. Sin embargo, los agricultores pueden conservar agua si saben exactamente cuánto se necesita para alimentar sus cultivos.

Los drones con tecnologías de detección remota ya se utilizan para evaluar las condiciones de los cultivos y el clima local para determinar la cantidad casi exacta de agua necesaria para que los agricultores puedan desarrollar planes de riego personalizados que utilicen la cantidad correcta de agua para mantener los cultivos saludables sin desperdiciar este preciado recurso.

Más noticias de tecnología: Cómo funciona la opción de búsqueda de empleo de TikTok

3. EVITAR LOS «VIAJES EN FALSO» EN EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA.

El terreno desafiante, las carreteras en mal estado y las consideraciones climáticas pueden convertir muchos viajes en «viajes en falso»: viajes que no pueden llegar a su destino. Por ejemplo, un camión que transporta carga podría emprender un viaje de todo el día para entregar mercancías. Si a la mitad del viaje, el camión se encuentra con una carretera inutilizable debido a daños causados ​​por el clima, es posible que el camión tenga que dar la vuelta y conducir durante horas para volver a su destino, lo que desperdicia tiempo y combustible.

Los drones podrían usarse para mitigar esta situación explorando la ruta de antemano en busca de desafíos ocultos, lo que mejoraría la seguridad del viajero y ahorraría combustible y tiempo.

4. REDUCIR LA SOBREPESCA

En los últimos años, la sobrepesca se ha convertido en un problema, y ​​las Naciones Unidas declararon en 2018 que la tasa global de pesca es insostenible. Sin embargo, el pescado es una fuente clave de nutrición a nivel mundial; la World Wildlife Foundation estima que 3 mil millones de personas dependen del pescado como su principal fuente de proteínas. Si un barco pesquero regresa al mismo lugar de forma rutinaria para pescar, es probable que ocurra una sobrepesca.

Los drones podrían usarse para reducir la sobrepesca monitoreando tanto la ubicación de los barcos pesqueros como los signos de las poblaciones marinas. Luego, los reguladores pueden usar esos datos para hacer cumplir los protocolos y ayudar a los pescadores comerciales a evitar partes del océano que están sobreexplotadas, permitiendo que esas poblaciones se repongan.

5. CREAR REDES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CLÍNICA A CLÍNICA

Por lo general, cuando un dron transporta sangre u otra carga médica útil, es una entrega unidireccional, y el dron regresa vacío a un centro central. Lo que debería explorarse a continuación es el uso de drones para volar directamente entre las instalaciones médicas. Esto desbloquearía usos como las pruebas de muestras médicas.

Por ejemplo, una clínica remota puede no tener las mismas capacidades de laboratorio que un hospital local más grande, pero la clínica puede ser el lugar más conveniente para extraer sangre. Con una red de entrega de drones punto a punto, la clínica remota podría enviar muestras a un hospital con ofertas médicas más sólidas para realizar pruebas y obtener resultados rápidamente. Esto permitiría la descentralización de las instalaciones de prueba y, al mismo tiempo, proporcionaría a los médicos y pacientes resultados rápidos.

6. PROPORCIONE PRIMEROS AUXILIOS DE INMEDIATO

En una emergencia sanitaria, es fundamental que los pacientes reciban la atención adecuada lo antes posible. Estas son situaciones en las que un dron podría brindar atención inmediata a un paciente. Por ejemplo, imagine que alguien que trabaja en un área remota es mordido por una serpiente venenosa que requiere suero para su tratamiento. Con los servicios médicos de emergencia aumentados por drones, se podría desplegar un dron para enviar rápidamente el suero correcto para la mordedura de serpiente al paciente en su ubicación exacta.

Estos ejemplos muestran que el progreso inicial de los drones en el desarrollo internacional no es el final y, con algunas innovaciones clave, los drones pueden ser una fuerza para el bien en todo el mundo. Consulte el informe Medicina desde el cielo: lecciones de drones en África para obtener más información.