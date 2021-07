COVID-19 en Monagas: paciente denuncia 140 casos en Jusepín

1231495

Maturín.- Cuando Yaribel Roca perdió el gusto y el olfato supo que tenía COVID-19. Lo confirmó 13 días después de que le realizaran el hisopado nasal. Este 14 de julio no sólo le preocupó su diagnóstico sino saber que otras 139 personas en Jusepín están contagiadas. Jusepín es una parroquia de Maturín y está ubicada en la zona norte; es petrolera y gasífera.

“La vocera del Clap (Comité Local de Abastecimiento y Producción) me dio el resultado, no un médico. También me dijo que de 170 pruebas que se practicaron en el ambulatorio de Jusepín (hace 14 días), 140 resultaron positivas, entre ellas yo”, informó vía telefónica a El Pitazo este 15 de julio.

Roca explicó que las autoridades sanitarias ordenaron la aplicación de las pruebas ante la sospecha de un foco de contagio del que se desconoce dónde comenzó; algunos habitantes creen que ocurrió en un cyber café que abre incluso en semana de cuarentena radical o en las pocas unidades de transporte público que circulan hacia Jusepín.

Para la aplicación de los test del COVID-19, el personal del ambulatorio solicitó apoyo a los voceros de los Clap y estos, a su vez, pidieron a los habitantes de cada comunidad acudir al dispensario si presentaban síntomas asociados al virus, como fiebre, pérdida del gusto o del olfato.

“Ese día hubo mucha gente, algunas ni siquiera podían caminar de lo mal que se sentían. En el ambulatorio sólo estaba el personal y tres médicos”, recordó. En ese momento no recibieron instrucciones de ningún tipo sobre qué hacer.

“Cuando la vocera del Clap me dio el resultado me dijo: ‘si tienes dinero resuelve, porque si envían medicinas no alcanzarán para todos’. Gracias a Dios comencé a tratarme cuando perdí el gusto y el olfato”, contó. Ante este escenario, Yaribel pide a las autoridades sanitarias de Monagas que desplieguen un plan de atención a los contagiados antes de que se tripliquen los casos.

Refirió que el ambulatorio debe ser dotado, incluso con oxígeno porque no hay; también hace falta una ambulancia. “En el pueblo se comenta que, supuestamente, un paciente murió porque necesitaba oxígeno y no había. Hace poco mi mamá que es asmática presentó una crisis, la llevé al ambulatorio y tampoco había. Necesitamos que esto sea corregido”, expresó.

El Pitazo intentó establecer contacto con la autoridad única de Salud, María Solarte, para obtener su versión sobre esta denuncia. A las 2:30 pm de este 15 de julio se realizaron dos llamadas telefónicas sin éxito. Posteriormente, se envió un mensaje de texto solicitando una conversación sin obtener respuestas.

Equipo de CorresponsalesOriente