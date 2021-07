España | «La dictadura de Cuba sólo caerá con presión internacional como ocurrió con el apartheid»

El director de OKDIARIO dejó claro durante el debate en LaSexta Noche que «Cuba obviamente es una dictadura que dura ya 61 años, este año alcanzará 62, en la que se ha fusilado a decenas de opositores, se ha tenido decenas de miles de opositores en las cárceles, ha enviado gays a campos de reeducación, no tiene elecciones libres…». Así que le preguntó a Pedro Sánchez que «si no es una democracia dígame que es». No hay duda, «es una dictadura».

En este sentido, de cara a la solución en Cuba, Eduardo Inda explicó que «esto sólo se resolverá si las instituciones internacionales hacen una campaña política para acabar con esta horrible dictadura como se hizo en Sudáfrica para acabar con el apartheid».