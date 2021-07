Hombres embarazados y más tonos de piel: Lo nuevos emoji

El Día del Emoji es este sábado 17 de julio y ya hay un anticipo con la versión Unicode 14.0 que traerá consigo nuevos emoticones durante los próximos meses. Más inclusión con hombres embarazados, más tonos de piel y referencias al verano son algunos.

Es así como llegará la nueva colección que apuesta por la inclusión. Hay que aclarar que estas son propuestas que están a la espera de ser aprobadas en la futura actualización de Emoji 14.0, por lo que no todos los emojis que mostraremos a continuación podrían entrar.

Los nuevos emojis vienen con muchísima diversidad, como los nuevos tonos de piel para los apretones de manos, así como mayor representación de género neutro.

Nuevos emoji para la versión más nueva Además de la mujer embarazada, ahora se encuentran el de hombre embarazado y el de persona embarazada, de género neutro. Los emojis con corona de rey o reina ahora tienen nuevos tonos de piel (además de una cara con género neutro) y se añaden nuevos gestos con las manos, por ejemplo, formando un corazón con los dedos. Los tonos de piel han sido un tema muy bien tratado en las últimas actualizaciones de Unicode, y esta no es la excepción. Todos los gestos tienen sus tonos de piel correspondientes, y los apretones de manos abarcan todas las combinaciones de tonos posibles. Otros gestos incluyen el de señalar, el de chasquear o el de poner la palma hacia arriba o hacia abajo.

Emojis en verano Estos emojis no se pierden la ocasión de hacer referencia al verano sofocante. También se verán referencias veraniegas como la inclusión de un alga, un tobogán, un flotador salvavidas o un vaso de agua derramándose. Una de las nuevas expresiones también incluye el ‘gesto’ de derretirse por el calor. El resto de ellas hacen alusión a emociones ya conocidas, como el de ponerse la mano en la boca a modo de sorpresa o el de taparse parcialmente la mirada.

Este es un borrador de los emojis que se propondrán para la actualización de Unicode 14.0. No se sabe si todos se aprobarán o no, y no lo sabremos hasta el mes de septiembre, momento en el que se prevé que se lanzará la lista con los emojis definitivos. Si quieres participar en esta votación, puedes hacerlo desde este enlace.