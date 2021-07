Maestros de Fe y Alegría denuncian retraso en pago de quincena: “¿Qué calidad de vida podemos tener?”

Maestros del movimiento Fe y Alegría denunciaron este viernes que a pesar de ser 16 de julio, aún no han cobrado su primera quincena del presente mes, y destacan que su salario completo no pasa de 4 dólares mensuales.

Por medio de la red social Twitter, la organización señala lo siguiente: “El sueldo de un maestro VI a tiempo completo es de menos de 4 dólares. ¿Qué calidad de vida podemos tener con eso?”.

“Pero no conforme con eso, el ministerio de Educación se retrasa de nuevo con los pagos. Hoy preguntamos: ¿Qué pasó con la quincena?”, denuncia el movimiento.

En una publicación más temprano, Fe y Alegría señala que un maestro VI con contrato de 40 horas gana mensual “poco más de 13 millones de bolívares que hoy el ministerio de Educación aún no paga. Exigimos saber, ¿qué pasó con la quincena?”.

“Son miles de trabajadores en todo el país que aún no cobran la primera quincena de julio”, señalaron en horas de la mañana.

Maestros jubilados buscan alternativas ante bajos salarios



Docentes y maestros jubilados se han visto en la necesidad de buscar diferentes alternativas laborales para sobrevivir, ante los salarios “de hambre” que perciben, reportó el pasado 6 de julio RCR.

Carolina de García, maestra jubilada señaló ese día que “el trabajo no deshonra”, y se ve en la obligación de trabajar ligando latas en su casa para una empresa del ramo de la pintura, ya que su sueldo como educadora no le alcanza.

“Nace de la necesidad que tengo como docente jubilada después de trabajar 26 años sirviéndole a mi país y al estado Miranda. Me llegó la necesidad de hacer esto que no me deshonra para nada porque es un trabajo con el que me ayudo y ayudo a mi familia. Estoy esmerilando, etiquetando, lo estoy haciendo desde mi casa, esto por la necesidad que tenía”, expresó de García.

