Suspenden juego de béisbol en alrededores del Nationals Park por tiroteo que deja al menos 4 heridos +VIDEOS

El equipo de béisbol de los Washington Nationals ha informado en Twitter que ha tenido que detener el partido que estaba jugando contra el equipo de los San Diego Padres por un tiroteo fuera de estadio.

Detienen un partido de béisbol en EEUU por un tiroteo fuera del estadio de los Nacionales de Washington

El tiroteo ha dejado al menos dos heridos, según informó en Twitter la Policía de Washington, que dijo estar investigando lo ocurrido.

Algunos espectadores colgaron vídeos en redes sociales en los que se ve a gente corriendo y se oyen disparos. EFE

#AHORA Reportan un tiroteo en las afueras de Nationals Park, donde a esta hora están jugando los Washington Nationals y los San Diego Padres. pic.twitter.com/FlGq9nXrxS — Arnaldo Espinoza (@Naldoxx) July 18, 2021

Tonight’s game has been suspended due to an incident surrounding Nationals Park. It will resume tomorrow, Sunday, July 18, at 1:05 PM ET. pic.twitter.com/PAGf0uYZ9Y — Washington Nationals (@Nationals) July 18, 2021

MPD is responding to a shooting in the 1500 block of South Capitol Street, SW, in which two people where shot outside of Nationals Park. This is currently an active investigation and it appears there is no ongoing threat at this time. — DC Police Department (@DCPoliceDept) July 18, 2021

Así las afueras del Estadio de los Washington Nationals 🏟️😲 La gente corre y se escuchan las detonaciones pic.twitter.com/55a5X4Zzzy — Emmanuel Gutiérrez (@gymbooroso) July 18, 2021

🇺🇸🔴 URGENTE Al menos 4 heridos deja tiroteo en los alrededores del estadio de los Washington Nationals cuando jugaban contra los Padres de San Diego, en el audio de la transmisión se colaron los disparos. 🧵👇pic.twitter.com/loQ9mZyeXD — Johnattan Bilancieri (@Bilancieri) July 18, 2021