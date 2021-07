¿Carlos García mánager Magallanes zafra 2021-2022?

Carlos García y la posibilidad de que sea nombrado o ratificado cómo el mánager de los Navegantes del Magallanes para la temporada 2021-2022 en la LVBP.

La manera cómo salió Carlos en la campaña 2020-2021 de los Navegantes del Magallanes sigue siendo para la afición turca y la de Venezuela un total misterio.

Hay que recordar que el Almirante clasificó a Magallanes a la semifinal donde se midieron con los Caribes de Anzoátegui, en una serie de siete para ganar 4 juegos.

Cuando la serie estaba igualada 2-2 y antes de dar inicio al quinto juego, se originó la salida de García del equipo con la versión oficial de había sido por problemas de salud (sospechas de Covid-19), mientras corría otra versión que su salida del equipo se debió a la exigencia que hizo un grupo de jugadores.

Lo cierto es que le dieron el mando del equipo al mexicano Luis Carlos Rivera, quien fungía cómo coach de pitcheo de los turcos, con quien fueron a Maracay arriba 3-2 en la serie donde perdieron los últimos juegos.

Han pasado un poco más de seis meses de esa situación y nos debemos conformar con la versión oficial del equipo, pero entonces de ser así surge la interrogante si Carlos García sería nuevamente el mánager de los bucaneros en la zafra 2021-2022.

.@efrainzavarce reportó sobre esta situación en los Navegantes del Magallanes con Carlos García. En #ElExtrabase pudimos confirmar este reporte con una fuente. Luis Carlos Rivera asume como manager de la nave. #ElExtrabase⚾️🇻🇪⚓️ pic.twitter.com/q0ijlWlEIg — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) January 18, 2021

Luis Carlos Rivera mánager interino del Magallanes Carlos García fue apartado de su cargo temporalmente por motivos de salud https://t.co/03Ru5OdDYb — Diógenes Nazar (@DiogenesNazar) January 19, 2021

¿Veremos a García dirigiendo a los turcos otra vez?

La afición de Magallanes quedó con un mal sabor de boca con García por cómo dirigió el juego 1 de la semifinal ante Caribes, donde perdieron una ventaja de 5-0 con el pitcher del año Erick Leal en la lomita, donde le dejó dos o tres bateadores demás, recibiendo un doloroso Grand Slam de Oswaldo Arcía, donde todos coincidimos que allí los turcos perdieron su chance de ir a la final.

Todo pareciera indicar que García no debería regresar con Magallanes por todo lo que pasó, pero oficialmente el no fue despedido del equipo y pudieran decir que llevó al equipo nuevamente a la clasificación y de no haberse enfermado habrían clasificado a la final.

Aunado a ello, Magallanes en la serie le dio mucha batalla a los Caribes, aunque fueron apaleados en el juego 7, pero pueden decir que Lara fue barrido en la final y que sólo los turcos le dieron pelea a los actuales campeones.

Pero con todas esas hipótesis, el Almirante va a dirigir en la Liga de Verano de Venezuela y es posible que su compromiso culmine casi cuando vaya a empezar la LVBP, donde sólo están sin mánagers las Águilas y los bucaneros, donde los rapaces repetirían a Rouglas Odor.

Magallanes si juega otra temporada sin que la OFAC le conceda la licencia, se tranca la posibilidad de ver por ejemplo a Omar López digiriendo a los turcos, entonces no existirán muchas opciones.

Aunque parece poco probable, Carlos García estará trabajando con los Lanceros de Miranda y si hace un buen trabajo, puede ser que regresen las conversaciones con los bucaneros.

Ahora bien, salvo que sea cierto un problema personal de García con los jugadores, la versión oficial es su salida por posible Covid-19 y no hubo despido, aunque los contratos son anuales por lo general, el silencio de Magallanes pareciera indicar que el Almirante es una posibilidad.

Hay que recordar que García ha llevado a Magallanes a disputar 4 finales, ganando el título en la zafra 2013-2014 ante los Caribes de Anzoátegui, siendo la última corona de los turcos en la LVBP y tal vez sea el Almirante quien lleve a la nave a puerto seguro en la 2021-2022.

¿Ustedes que creen?