Delincuentes obligaron a trabajadores de hacienda en Zulia a matar 14 reses para sacar carne: Jhorman Cruz

El periodista Jhorman Cruz informó este viernes que delincuentes en el estado Zulia obligaron a trabajadores de la hacienda San Ramón a matar 14 reses para “sacar las mejores partes” de carne.

“14 reses perdieron los dueños de la hacienda San Ramón, ubicada en Machiques de Perijá en el estado Zulia, la madrugada de hoy”, posteó Cruz en su cuenta Twitter junto a fotos de reces asesinadas.

El comunicador detalla que “maleantes sometieron a trabajadores y los obligaron a matar a varios animales para llevarse las mejores partes. Esto no es nuevo”.

Casi el 91% de los venezolanos vive en inseguridad alimentaria



El pasado 22 de abril, la presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la AN/2015, Delsa Solórzano, reveló que el 90,7% de los venezolanos sufre inseguridad alimentaria severa, moderada y marginal, de acuerdo a la Encuesta de Alimentación y Nutrición 2020 – 2021 del Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ovsan).

Detalló en esa oportunidad que solamente el 9% de los ciudadanos está en seguridad alimentaria. Esto quiere decir que solo este pequeño porcentaje tiene como cubrir alimentación, educación y salud. No obstante, el 69,1% se sitúa en seguridad alimentaria marginal, es decir, solo pueden comer y si usan estrategias para comprar alimentos.

Maduro: Parra debe mostrar pruebas de que quitamos tierras y las dimos a campesinos que no produjeron



El pasado miércoles, Nicolás Maduro instó a Luis Parra, a que presente pruebas de que desde su administración quitaron tierras y las dieron a campesinos “que no produjeron”.

“Los gobernantes debemos acostumbrarnos a escuchar la crítica, por más despiadada que sea. Luis Parra hizo una crítica que ellos han repetido durante años, sobre de nosotros dizque (sic) le quitamos la tierra a unos pobres hacendados, le quitamos la tierra y por eso es que el país no produce, dicen ellos, campesinos que no produjeron. Le dije a Parra que sacara las pruebas y que investiguemos la verdad de lo que ellos vienen repitiendo año tras año. Nosotros hemos democratizado la tierra, entregado tierras a miles de familias campesinas que no tenían ni siquiera donde caerse”, justificó Maduro ese día por VTV.

Maduro aseveró además que “Francisco Fajardo es un tipo que vino a matar, a violar, era un Hitler de ese tiempo, y por eso le cambié el nombre y ahora esa autopista se llama Gran Cacique Guaicaipuro (…) Nosotros hacemos los esfuerzos para darle a los productores sus insumos y sus necesidades (no menciona problema de falta de combustible y seguridad)”.