Inteligencia espiritual : ¿Por qué muchos somos tan temerosos?

¿Por qué muchos somos tan temerosos?

Por Ken Korkow.

Para la mayoría de nosotros, durante los últimos meses, el miedo ha sido un compañero cotidiano. Parte de ello ha sido por la propia pandemia sin precedentes en nuestras vidas, que ha arrojado una profunda sombra de dolor y muerte en nuestra sociedad y el mundo. Las ramificaciones de COVID-19 y las restricciones impuestas han afectado nuestra vida diaria, así como nuestros negocios, a menudo de formas muy inquietantes, al grado de provocar miedo. La gente se ha quedado sin trabajo. Los dueños de negocios han tenido que cerrar sus puertas o recortar drásticamente sus servicios. Lo que depara el futuro ha estado envuelto en incertidumbre.

Además de esto, ha estado el incesante aluvión de malas noticias de los medios de comunicación. Nos ha servido una dieta constante de miedo para el desayuno, comida y cena. Sin excluir los «bocadillos» intermedios. No es de extrañar que muchos de nosotros nos hayamos sentido enfermos, incluso si no contrajimos el virus. No ha sido una forma saludable de vivir.

¿Cuál es el remedio? ¿O al menos un paliativo para esta omnipresente pandemia de miedo, en muchos aspectos, mayor que el virus mismo? Aquí he descubierto la gran importancia de comenzar cada día concentrándome en las promesas buenas, ciertas e inquebrantables de Dios, Aquel que siempre es el mismo, que nunca cambia, las cuales encontramos en la Biblia. Aquí está una muestra de algunas de esas garantías:

A través de cualquier crisis, Dios siempre está con nosotros. Cuando nos sentimos solos, incluso abandonados, tenemos la promesa de que Él está a nuestro lado en todo momento, guiándonos a través de nuestras circunstancias, sin importar que tan terribles o desesperadas sean. «¡Así que sé fuerte y valiente! No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará» [Deuteronomio 31:6 NTV]. La fe en un Dios inmutable nos mantiene firmes. A veces todo parece estar en un caos, en un desorden total. Pero Hebreos 12:28 declara que los que seguimos al Señor Jesucristo: «…hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y, con esa misma gratitud, servir a Dios y agradarle con temor y reverencia» [RVC]. Y nuestra respuesta debería ser, como dice el Salmo 46:2 «Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar» [NTV]. Cuando los retos que enfrentamos parecen muy fuertes y tenemos la impresión de que somos demasiado débiles para resistir, Dios nos sostiene. Cuando éramos niños y estábamos aprendiendo a caminar, muchas veces, a punto de caer, nuestros padres estaban ahí para agarrarnos, y tomarnos de la mano. Dios es un Padre amoroso que hace eso incluso cuando no nos damos cuenta. «Con todo, yo siempre estuve contigo; me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria» [Salmo 73:23-24 RVR].

Tengo una sugerencia. Todos los días tengo la opción de sumergirme en el drama de este mundo o marinarme en la Verdad revelada de Dios. En lugar de comenzar el día ahogándome en noticias negativas y comentarios temerosos, comienzo concentrándome en Dios. Cada mañana comienzo leyendo un devocional muy alentador: Jesús te llama, de Sarah Young. Luego, leo otros devocionales diarios que me han resultado útiles, y finalmente leo varios capítulos de la Biblia, que me llevan a través de ella, de cabo a rabo en un año.

El tiempo y la experiencia me han enseñado que debo sumergirme, marinarme, en la inmutable Verdad de Dios. Si no, este mundo, mi naturaleza ciertamente débil y pecaminosa (lo que la Biblia llama mi «carne»), y todo lo que no es santo a mi alrededor, rápidamente me hará colapsar.

¿Cómo son tus propias disciplinas espirituales diarias? ¿Te están ayudando a estar lleno hasta rebosar del Espíritu Santo para darte fuerza, esperanza, sabiduría y paz?

Ken Korkow vive en Omaha, Nebraska, EE. UU., Donde se desempeña como director de área de CBMC. Esto está adaptado de su columna «Fax of Life». Usado con permiso.

Para Reflexiones anteriores aquí -> www.cbmclatino.com

Preguntas para Reflexión / Discusión

¿Cómo describiría sus emociones y actitud general desde principios de 2020? ¿Qué causó sus mayores miedos o ansiedades y cómo los manejó? ¿Qué impacto tiene leer y ver las noticias diarias en sus pensamientos y actitudes? ¿Qué métodos, si los hay, utiliza para minimizar los efectos de la información negativa que parece rodearnos? ¿La espiritualidad, su fe, hace alguna diferencia en la forma en que responde a los desafíos de la vida, ya sea una pandemia global o simplemente problemas cotidianos que surgen? Explica tu respuesta. ¿Cuál es su reacción a la sugerencia de comenzar cada día enfocándose no en los eventos del día o el día anterior, sino tomando tiempo al principio para enfocarse en Dios, Su carácter y Sus promesas? Si tiene un tiempo para la meditación personal o un “momento de tranquilidad”, ¿Cómo es eso para usted?

NOTA: Si tiene una Biblia y desea leer más acerca de los principios que presenta, considere los siguientes pasajes:

Isaías 40:27-31, 41:10-14; Filipenses 4:6-7; 1 Pedro 5:7; Mateo 7:24-27

Apóyanos Compartiendo :