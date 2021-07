México | AMLO pide no zigzaguear – Capital México

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se tiene que seguir con la transformación del país, apoyando a los más pobres, sin “zigzaguear” ni moviéndose al centro.

En Ayutla de Los Libres, Guerrero, afirmó que se aplicará a fondo trabajando 16 horas al día para que en septiembre de 2024, cuando termine su sexenio, pueda decir “misión cumplida”.

Durante la evaluación de los programas del bienestar, en un acto privado para no violar la veda previo a la consulta popular, destacó que se están recuperando los empleos e incluso los pronósticos de organismos internacionales apuntan que se crecerá al 6%.

“Una enseñanza mayor de nuestra historia es que no debe uno de zigzaguear, no hay actuar en la indefinición en la política, en la política se tiene que representar algo y alguien, nosotros estamos representando una causa a favor de la justicia y estamos representando al pueblo, y debemos de anclarnos en el eso, nada de corrimientos al centro, no, primero los pobres”, advirtió.

Acompañado del gobernador, el priísta Héctor Astudillo e integrantes de su gabinete, López Obrador indicó que los programas del bienestar fortalecen la economía popular, además de que este año se tendrá un récord en el envío de remesas que envían los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Dijo que durante la pandemia no siguieron las políticas neoliberales de contratar deuda ni apoyar sólo a los de arriba.

“Ya todos los expertos están aceptando, los financieros de que este año vamos a crecer a una tasa del 6% anual, lo cual nos va a significar recuperarnos”, comentó.

El primer mandatario aseveró que debe aplicarse a fondo para cumplir con la transformación porque no hay reelección.

“Son 16 horas diarias, no perder el tiempo, ya quedamos de que no habrá reelección por principios, por convicción, no debemos alentar esa posibilidad, pero como no vamos a buscar la reelección y queremos sentar las bases de la transformación, y avanzar, inclusive consumar la transformación no hay más que aplicarnos a fondo”, aseguró.

Manifestó que algunos, con el pretexto de que no alcanzar el tiempo hasta reformaron la Constitución.

“Si nos aplicamos a fondo terminamos la obra de transformación en septiembre de 2024, a finales de septiembre de 2024 decimos como dicen los hermanos yaquis en sus juramentos, misión cumplida”, externó.

El jefe del Ejecutivo Federal resaltó que trabaja de forma coordinada con el gobernador Astudillo, quien está por terminar su mandato.

“Agradezco mucho el gobernador Hector Astudillo porque hemos trabajado de manera coordinada y lo felicito por su vocación de servicio, por estar terminando su gobierno los jóvenes, para los que todavía no conocen bien la historia de Guerrero, la historia de México, no todos los gobernadores de Guerrero terminaban su sexenio”, dijo.

“Tenían que salir y entraban otros, mucho gobernador interino, mucho gobernador sustituto, ahí se los dejo de tarea, en el caso de Héctor entró y termina, concluye todo su periodo como dicen en mi pueblo, por algo será”, argumentó.