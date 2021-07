«No tendré dudas en reunirme con Nicolás Maduro»

El exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, anunció este viernes su interés en dirigir la gobernación del estado Táchira y para eso, dijo que hizo una solicitud formal al Consejo Nacional Electoral.

«En primer lugar, espero que los tachirenses vayamos a unas primarias, y esas primarias deben contar con nuestra sinceridad. Yo voy a publicar en Instagram mi solicitud ante el CNE de participar en este proceso, no quiero darle largas a esto», dijo Ceballos en rueda de prensa.

El ahora aspirante a la Gobernación, dijo que hizo una solicitud al ente electoral para unas primarias y así apartar fecha, puesto que ninguno de los posibles candidatos ni partidos políticos tuvieron la iniciativa de hacerlo.

«Para el día de ayer se vencía el lapso que estableció el CNE para que las organizaciones políticas hicieran la solicitud de primarias, yo esperé a los candidatos, pero ninguno lo hizo. Tomé la iniciativa de hacerlo para apartar la fecha, no para Daniel Ceballos, sino para los tachirenses; para tener derecho a unas primarias», aseguró.

Ceballos insistió en que la inscripción se hizo de manera formal con el fin de permitir a los tachirenses participar en unas primarias y que sean ellos quienes elijan a sus candidatos.

«Es prácticamente imposible ponerse de acuerdo en el seno de estas alianzas, de un lado y de otro, porque parece que el terreno está minado desde Caracas. Yo invito a los candidatos del Téchira a que se desconecten, a que se salgan de los grupos, a que vuelquen la mira a los tachirenses, que escuchemos sus problemas (…) hablemos de lo que hay que hacer, un plan de gobierno juntos, no solo el electoral, a eso le apuesta Daniel Ceballos. Y como decía, los tachirenses no van a esperar y yo decidí no esperar a que se acabe este tiempo para primarias», declaró.

El ex preso político aclaró a la opinión pública que su decisión de participar en las elecciones del 21 de noviembre, responden a un «plan» para «mejorar» Táchira y no por obligación o imposición de alguien.

Asimismo, recalcó que no se considera «alacrán» por postularse fuera de la tarjeta de Voluntad Popular y que ese término no lo utilizará ni para descalificar ni discriminar.

«Mi decisión de participar tiene una sola intención y es proponer al Táchira un plan para mejorar. A mí no me anima una fuerza oculta, nadie me está empujando para que yo esté dando esta declaración, he reunido el coraje para hacerlo», afirmó.

Recordó su apreciación sobre la gestión del estado Zulia. «Valdría la pena pensar en el estado Zulia; las consecuencias que ha traído para ese estado el no haber pasado por el paredón que tuvieron que pasar todos los opositores electos en ese momento. Al principio en el Zulia dijeron ¡Qué maravilla! pero pensemos hoy, después que han sido gobernadas por tanto tiempo. Vale la pena revisar en dónde nos hemos equivocado».

Y Continuó: «De ganar en el Táchira no tendré ninguna duda para reunirme con Nicolás Maduro, en el sitio que sea, para construir en el Táchira. No tendré duda de reunirme con quien sea por el Táchira, porque ese es el objetivo del que estoy hablando, que podamos reconstruir el estado. Este es un momento importante para la región, para tomar decisiones, somos libres de tomar decisiones, somos responsables de las consecuencias y yo asumo las consecuencias de lo que estoy diciendo».

Sobre el término alacrán para referirse a quienes llevan la contraria de las decisiones tomadas por la administración de Juan Guaidó, Ceballos expresó:

«Este término que han utilizado para descalificar, yo no lo voy a usar, porque es contrario a hacer una política decente, digna. A mí me da dolor vivir en un país en el que cualquiera dice cualquier cosa del otro y nadie presenta pruebas, se ataca, no existe ninguna institución en donde uno se pueda defender, no se le puede decir de esa manera a quien comparte con uno o con otro la existencia, no se le puede tratar de esa manera. Lo dije antes, yo no voy a discriminar a nadie ni insultar a nadie, porque tratamos de construir un estado Táchira mejor, donde tengamos un poquito de felicidad, donde podamos encontrarnos,reconstruir las instituciones, si vamos destruyendo todo qué será de nuestro futuro, concluyó.