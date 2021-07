Perú | Hay “no menos de 20 amparos” contra los resultados electorales

Este domingo se realizará segunda caravana “respeta mi voto”

La excandidata presidencial Lourdes Flores Nano, integrante del equipo legal de Fuerza Popular, señaló que hay no menos de 20 amparos presentados por diferentes ciudadanos sobre las elecciones 2021.

“Fuerza Popular como institución no va a iniciar ningún acción judicial posterior; sin embargo, al día de hoy calculo que hay no menos de 20 amparos presentados por diversos ciudadanos. (…) Yo misma como ciudadana he presentado una acción de amparo“, señaló en Willax.

La abogada considera que se ha vulnerado el derecho personal y que su amparo plantea esa tesis. “Se llama un amparo colectivo, considero que ha sido vulnerado el derecho de millones de peruanos”, expresó Flores Nano.

En tanto, una segunda mega caravana se desarrollará este domingo 18 de julio, desde las 2 p.m., como parte de un conjunto de movilizaciones denominadas ‘Respeta Mi Voto’, en pos de exigir transparencia en los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2021.

La actividad tendrá diversos puntos de concentración siendo el principal la Avenida de la Peruanidad (Jesús María), entre otros. El punto de llegada será a partir de las 6:30 p.m. en el Paseo de los Héroes Navales, en el Cercado de Lima.