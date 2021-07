Perú | Sagasti: Vacuna de Sinopharm tiene efectividad del 90 %

“El ministro de Salud acaba de entregarme cuatro estudios que han realizado expertos peruanos… sobre la efectividad de la vacuna Sinopharm. Todos ellos indican una efectividad ligeramente por encima del 90%”, afirmó Francisco Sagasti.

El actual presidente, Francisco Sagasti, emitió su postura acerca de la efectividad que ostenta la vacuna contra el nuevo coronavirus (covid-19) del laboratorio Sinopharm. Fue durante la supervisión de la segunda jornada del vacunatón en el callao, habilitado por el Ministerio de Salud (Minsa) para personas de entre 45 y 46 años de edad, que el mandatario afirmó que cuatro estudios nacionales aseguran una efectividad por encima del 90% de la vacuna china en mención.

“El ministro de Salud acaba de entregarme cuatro estudios que han realizado expertos peruanos, especialistas en epidemiologia, vacunas, etc., sobre la efectividad de la vacuna Sinopharm. Todos ellos indican una efectividad ligeramente por encima del 90% para prevenir hospitalización y prevenir fallecimientos”, declaró Sagasti en conferencia de prensa. Asimismo, exhortó a la población a acudir a sus citas de inoculación sin temor. “Todo esto nos indican que las vacunas, cualquiera que sea, son el mejor escudo contra la pandemia del COVID-19. No tenga miedo, no busque de vacunarse ‘con esta sí y con esta no”.

De igual manera, un reporte del Grupo Asesor Estratégico de Expertos de Inmunización (SAGE) de la OMS, la vacuna de Sinopharm contra la COVID-19 demuestra una efectividad del 90% en adultos, la cual llega a 91% en personas mayores de 61 años.