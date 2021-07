¡Vuelve! Microsoft revivirá al famoso Clippy como un emoji

Microsoft anunció el regreso de Clippy, el asistente curioso en forma de clip de Office que fue retirado de las computadores en el 2001.

A través de su cuenta en Twitter, la compañía estadounidense le prometió a sus seguidores que si conseguía 20.000 ‘me gusta’ este regresaría. Sin duda alguna el objetivo se ha conseguido sobradamente con más de 163.000 ‘likes’ en el momento que escribo estas líneas.

Por este motivo, Clippy reemplazará al emoji tradicional del clip en el nuevo rediseñado pack de emojis que añadirá en sus sistemas y aplicaciones.

También puede leer: 6 casos que demuestran cómo los drones están ayudando al desarrollo internacional

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC

— Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021