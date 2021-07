Zach Lavine tiene malas noticias para los que quieren que sea un Lakers

El jugador de los Chicago Bulls, Zach Lavine le tiene una muy gran mala noticia para los que anhelaban que juegue con el conjunto de los Angeles Lakers y otros equipos en la NBA.

La super estrella Zach LaVine reveló que no le interesa ningún otro equipo de la NBA que no sean los Chicago Bulls y que quiere permanecer y ser parte de este conjunto por mucho tiempo.

Zach LaVine es uno de los jugadores mas deseados por los Angeles Lakers y muchos fanáticos de la NBA, ya que consideran que esté en una parte fundamental que le hace falta a los Lakers en la NBA.

Aquí el dato.

Zach LaVine dice que quiere estar en Chicago a largo plazo “Quiero estar aquí a largo plazo, y siento que merezco lo que obtengo. Así que, es lo que es. Lo resolveremos cuando eso suceda. Si es este año, el próximo año, nosotros ” Veremos qué pasa “.

Zach LaVine says he wants to be in Chicago long-term

“I want to be here long-term, and I feel like I deserve what I get. So, it is what it is. We’ll figure (it) out when that comes. If it’s this year, next year, we’ll just see what happens.”

Via Yahoo Sports pic.twitter.com/PAedGehVrl

