▷ Crisis en Cuba y Haití provocará aumento de casos de balseros, advierte HRW #19Jul

– Publicidad –

Debido a la creciente crisis económica, política y social en Cuba y Haití, es casi inminente que haya un incremento de casos de refugiados que se lancen al mar en busca de una vida mejor, advirtió este lunes Human Rights Watch (HRW).

“Con Cuba y Haití en crisis política, la perspectiva de que los solicitantes de asilo se hagan a la mar es una posibilidad clara”, dijo el director de la división de Derechos de Refugiados y Migrantes de HRW, Bill Frelick, en un artículo publicado por Washington Post.

– Publicidad –

Como dato a destacar, el representante de HRW indicó que en 2020 la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó a 49 cubanos, mientras que en lo que va de 2021 ya han interceptado a 554, 10 veces más que el año anterior.

Asimismo, Frelick recordó que “el principio fundamental de la ley de refugiados es el de no devolución, no devolver a los refugiados a un lugar donde sus vidas o su libertad estarían amenazadas. A menos que las personas interceptadas en el mar sean llevadas a un puerto seguro y se les brinde la oportunidad de una consideración completa y justa de las solicitudes de asilo, su regreso forzoso viola el principio de no devolución”.

Ante esto, pidió al Gobierno de los Estados Unidos que actúe de forma correcta ante esta situación porque “el trato de un país a los refugiados es la verdadera medida de su humanidad”.

– Publicidad –