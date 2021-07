Adriana Azzi: Horóscopo del 19 de julio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 19 de julio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Libertad.

Número de suerte: 802

Recuerdos del pasado que te dan mucha tristeza. Aleja la tristeza de tu entorno. Te cancelan un dinero pendiente. Se mas cariñoso(a) con tu entorno. No te sientas culpable de nada. Es importante que hables con calma, el problema que hay en tu casa. El mundo en tus manos.

Trabajo: Dale avance a lo que haces. Puedes contar con la persona que trabajan contigo.

Salud: Cansancio.

Amor: Ten pausa todo llega pero con calma. Cambio en tu forma de vestir es necesario. Se activa el amor.

Parejas: Aprende a valorar lo que tienes o lo que la vida te dio. Ten cuidado con una persona cercana conflictiva.

Solteros: Debes ser más constante. Debes ayudar a las personas que están a tu lado y reconocer su trabajo.

Mujer: Debes actuar ya en cambios que necesitas. No dejes pasar las cosas. Cambios que debes aceptar.

Hombre: Nuevas responsabilidades familiares. Debes dar el ejemplo en tu casa. Llegan cosas rápidas.

Consejo: Has el bien y no mires a quien

Tauro

Palabra clave: Aventura

Número de suerte: 804

Nuevos proyectos. Debes hacer una limpieza en tu casa. Regalo de una estatuilla que te trae mucha suerte. Reunión con muchas personas donde te dan una oportunidad de cambio. Buenas noticias. Se concreta una firma. Pendiente con tu relación no la abandones. Juegos de mano de cuidado.

Trabajo: firmas y alegría de un contrato. Recibes una llamada por un nuevo empleo que esperas.

Salud: Dolores en la espalda.

Amor: Sorpresa en una mesa con comida especial donde te dicen cuanto te quiere. Analiza las cosas.

Parejas: Cambios de tu pareja, hace muchos reclamos. No les hagas a los demás lo que no quieres que te hagan.

Solteros: No puedes controlar a todas las personas. Debes tolerar o aceptar las cosas. Debes controlar tu carácter.

Mujer: La justicia llega. Las cosas debes ser partes iguales. No descuides los intereses financieros.

Hombre: Tendrás la oportunidad de conocer a una persona que te interesa. Te sentirás agobiado.

Consejo: Controla tus ímpetus de grandeza.

Géminis

Palabra clave: Comienzo.

Número de suerte: 804

Se constante en lo que haces para limpieza espiritual. Nuevos inicios en lo laboral. Algo con una vivienda que se concreta. Se abren los caminos. Ten calma, todo llega para ti. Aclaras un comentario con alguien muy querido. Evolución en tu vida. Debes creer más en ti. Paseos por disfrute.

Trabajo: Lo que quieres se cumple. Indecisiones. Tus ideas las pones en prácticas. Consigues lo que quieres.

Salud: Malestar en un pie.

Amor: Conoces a una persona en gimnasio. Debes ver tu yo interno que quieres con tu pareja.

Parejas: Asistirás a una revistaría donde te enteras de algo de una persona muy querida.

Solteros: Cuídate de gastos improductivos. El estancamiento que vives, pasa ten calma.

Mujer: Alegrías con hijos. Tendrás buenas energías. Sueños reveladores. Verdades que aclara todo.

Hombre: Alguien que es especial contigo te busca. Muchas peleas en el amor. Compra de vehículo.

Consejo: Se verdadero (a) con quien amas.

Cáncer

Palabra clave: Talento

Número de suerte: 901

Pendiente con un hombre conflictivo en tu entorno. No escuches comentarios de otros. Has el bien y no mires a quien. Se hace realidad algo que quieres. Te pedirán que te ocupes de algo importante y tú lo cumples. Ten seguridad en lo que vas hacer. Compartes con personas cercana.

Trabajo: Ten paciencia con tu jefe o persona que trabaja contigo. Habla con calma y todo se soluciona.

Salud: Caída del cabello.

Amor: Te pones muy creativo (a) en el amor. Debes cerrar un ciclo del pasado con el amor.

Parejas: No discutas con tu pareja has las cosas y veras las sorpresas. Te sientes intranquilo (a). No permitas manipulaciones.

Solteros: Éxito logros y triunfos, no pierdas tus oportunidades. Algo con disciplina logras todo.

Mujer: Resuelves y pones en prácticas tus ideas. Te toca hacer pequeños trabajos y laboriosos.

Hombre: Pendiente con lo que dices en un grupo. Alguien del extranjero que te busca por negocio.

Consejo: Disfruta por lo que has luchado.

Leo

Palabra clave: Renovación.

Número de suerte: 792

No te quedes en la casa muévete sal a la calle. Debes buscar otra entrada de dinero. La necesidad en tu casa en lo económico esta lenta. Nuevas oportunidades. Cambios positivo si tú quieres. Lo que esperas está muy lento. Nuevos progreso. Alegrías en lo amoroso por reconciliación.

Trabajo: Busca con calma ese empleo perfecto para ti. Busca la solución donde trabajas.

Salud: Todo bien.

Amor: Necesitas hacer un ritual para el amor y sacar las energías negativas. El pasado llega a tu vida.

Parejas: Nuevas oportunidades para cambiar todo. El presente es lo que tienes que vivir no pienses en el pasado.

Solteros: Llamadas con buena noticias. Nuevas ideas. Exigirás que respeten tus necesidades.

Mujer: Decisiones apresurada de cuidado. Estas acostumbrada a algo pero llega un cambio.

Hombre: Se fiel a algo. Algo con ángeles en sueño. Debes activar las energías. Hazte una limpieza espiritual.

Consejo: No olvides tus valores.

Virgo

Palabra clave: Liberación.

Número de suerte: 505

No permitas que en tu relación se metan terceros. Deja el pasado. Cuidado con cometer los mismos errores del pasado. Se activa el amor a tu lado. Nuevos ánimo en un viaje. Tienes que ser claro (a) con la personas que están a tu lado. Nuevas esperanza no pierdas la fe. Viaje de ida y vuelta.

Trabajo: Indecisiones no te apures ten calma. Deja las dudas ten fe que logras ese empleo que quieres.

Salud: Cuidar la tensión.

Amor: Alguien conocido llega con una persona y te enganchas muy fuerte. Activa la creatividad.

Parejas: Buenos horizonte se aparta lo negativo en tu vida. Alegrías con imagen pública. Nuevas oportunidades.

Solteros: Pensaras una y otra vez las cosas. Hay deseos que no entiendes. Debes cambiar tu forma de hablar a seres querido.

Mujer: Necesitas descanso físico. Tu pareja con éxito profesional. Fertilidad económica inesperada.

Hombre: Algo con un juego de cancha. Celebraciones y brindis. Sensación de inestabilidad que logras controlar.

Consejo: Aprende de los errores.

Libra

Palabra clave: Paciencia.

Número de suerte: 228

Día de muchas emociones. Cuidado no cuentas las cosas personales o lo que haces, a otros. La envidia destruye. Llamada importante por una noticia en lo laboral. Alegrías y celebraciones. Cuídate de terceros en la relación. Compras necesarias en tu entorno. Se mas constante. Compras necesarias.

Trabajo: La suerte de tu lado. Se concreta, que eres la persona adecuada para un trabajo por viaje.

Salud: Dolores en la vista.

Amor: Llega esa persona esperada. El amor se activa con alguien a tu lado. Cambios necesarios.

Parejas: Estas pensando en hacer algo con una vivienda o casa. Cambios de carro. Compras y venta claras.

Solteros: Se sinceró contigo mismo. Debes superar los miedos. Todo pasa adelante lo que es tuyo llega.

Mujer: Invitación a paseo. Algo que llega a tu casa. Éxitos en lo laboral o negocio que se inicia.

Hombre: Ten precaución con los cambios o decisiones. Reconocen tu trabajo. Necesitas aclarar un chisme.

Consejo: Controla la ansiedad.

Escorpio

Palabra clave: Creatividad.

Número de suerte: 601

Algo que quieres se hace realidad. Pendiente con la parte económica ya que todo está lento. No gastes de más. Firmas con seguridad. Se concreta un negocio. Cuidado con lo que le dices a personas cercanas. Se concreta viaje por descanso. Nuevas ideas. No escuches comentarios de conocidos.

Trabajo: Nuevas posibilidades de empleo. Si cierra una puerta otras se abren. No te sientas inseguro (a).

Salud: Alergias.

Amor: No pienses que estas solo (a). Enciende una vela roja y pide lo que quieres. Llamadas importante con sorpresa.

Parejas: Ten precaución con los cambios o decisiones. Hecho curioso con unas copas.

Solteros: Tendrás una gran química con una persona nueva que llega a tu vida. Sentirás que debes terminar con algo.

Mujer: Has bien y no mires a quien. Actúa no te dejes manejar por otros que están a tu lado.

Hombre: Secreto que sale a la luz. Embarazo con alegrías. Invitación a tomar un café por un motivo.

Consejo: Si vas ayudar no pidas nada a cambio.

Sagitario

Palabra clave: Abundancia.

Número de suerte: 391

Se concreta un negocio o viaje por ello. Todo lo negativo sale de tu entorno. Has una limpieza espiritual. Escuchas personas queridas. Deja la tristeza. Llegas acuerdo con una persona muy blanca y llegan acuerdos. Algo con un vehículo. Nuevas propuestas. Es necesario que te limpies por malas vibras.

Trabajo: Busca esa persona que te puede ayudar. No compares a nadie con otros. Has las cosas con seguridad.

Salud: Indigestión.

Amor: Quiérete no permitas que otros te maltraten. Se soluciona un problema familiar con alegría.

Parejas: Las cosas cambian si uno quiere. Nueva oportunidades. Cuídate en la calle con personas de mal carácter.

Solteros: Discordia y peleas. Rupturas definitivas. Un nuevo talento a tu lado. Un nuevo programa.

Mujer: Te llaman para que participes en un grupo de ayuda. Pides colaboración en un grupo.

Hombre: Regresa alguien que habías dejado por otra persona. Debes evitar discusiones en tu casa.

Consejo: La humildad es necesaria.

Capricornio

Palabra clave: Estabilidad.

Número de suerte: 702

Debes compartir más con la familia. La creatividad se activa para hacer cambios en tu vida. Sales de la rutina. La estrella en este dia te da buenas noticias en lo que esperas. Recuperas algo perdido. No continúes en la rutina. Demuestra cuanto vales. Alguien que confía en ti te llama. Bendición.

Trabajo: Deja la indecisión y ve a ese trabajo y pregunta que ha pasado. Hazte una limpieza con una vela rosada.

Salud: Virosis.

Amor: Hecho curioso con un Ángel. Libera tu mente de ese amor del pasado, que no te deja evolucionar.

Parejas: Tendrás la capacidad de tolerancia y de comprensión con tu pareja que lo necesita. Una historia que llega a tus manos.

Solteros: Romance imprevisto. Haz lo que tu cuerpo y corazón te pidan. Cuidado con las aventuras.

Mujer: Firma de nuevos contratos. Momentos armoniosos en tu relación. Se activa tu vida social.

Hombre: Viajes de ida y vuelta. Demuestra el amor que sientas sin perjuicios.

Consejo: No te niegues la felicidad.

Acuario

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 890

Busca apoyo en alguien conocido. Te piden un favor y no te puedes negar. Debes creer más en ti. Aprovecha todo lo que puedas estudiar. Cuidado con adolecentes solo en su casa. Te ofrecen una vivienda. Escucha tu intuición. Ve bien las cosas. Dinero que te cancelan pendiente.

Trabajo: Te ofrecen un trabajo no esperado. Concretas una fecha para una firma. Se activa el amor en tu trabajo.

Salud: Estrés.

Amor: Te quedas sorprendido (a) por una confesión que te hacen por los sentimientos hacia ti. Se creativo (a).

Parejas: Demoras en planes de inversión. Viaje al extranjero por negocio. Estarás en la búsqueda de un negocio.

Solteros: Jefe contrariado que te pide ayuda. Personas del pasado que te buscan. Te apoyan en una idea.

Mujer: Invitación a reunión de amigos. Debes manejar tu carácter ya que no puedes controlar todo lo que quieres.

Hombre: Cumple con tus compromisos. Un familiar que te busca. Te piden ayuda. Reunión con niños.

Consejo: Debes apoyar a niños a tu lado.

Piscis

Palabra clave: Enseñanza.

Número de suerte: 481

No te encierres. Necesitas descansar y salir de la rutina hay mucha cansancio mental. Llegan muchas cosas positivas. Buenas noticias. Cambio en lo económico muy positivo. Concretas algo con una mujer conocida. Deja la tristeza con tu familia o la pareja. No discutas en tu casa.

Trabajo: Te llegan muchas bendiciones en lo laboral. Abra muchas aperturas. Cambio de look para el nuevo empleo.

Salud: Cuidar los pies.

Amor: Estarás muy romántico (a) en este fin de semana. Alegrías. Salidas nocturnas. Muchos amapuches.

Parejas: Encuentro importante con familiares. Muchas personas estarán de tu parte para emprender proyectos.

Solteros: Confrontación con familiar. Tendencia a ser tú mismo. No discutas con personas conocidas.

Mujer: Debes estar pendiente de los muchachos de la casa o tu entorno. Tendrás mucha actividad deportiva.

Hombre: No presiones demasiados a los demás. Compra de alimentos. Una persona que se va de tu lado déjalo.

Consejo: Adelante no mires atrás.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial