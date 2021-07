Cancelaron flotilla que iría de Miami a Cuba para apoyar a manifestantes

El grupo de cubanos de Miami canceló la flotilla que iba a navegar hacia los límites marítimos con Cuba para apoyar a los manifestantes de la isla; porque no se lograron las condiciones que se requerían para realizar la travesía de manera segura.

Osdany Veloz, uno de los organizadores, publicó a través de su cuenta en Instagram un video en el que indica que para poder zarpar el lunes, debían cumplir primero con varias reglas, y que los barcos para navegar no podían ser pequeños, por las condiciones del mar en el estrecho de la Florida.

“Definitivamente lo del lunes va a ser cancelado, desafortunadamente. No era lo que esperábamos, no era lo que queríamos. No tenemos todas las condiciones. Esto no es una travesía para barcos pequeños”, dijo Veloz.

La información hasta la semana pasada, era que si el grupo lograba reunir más de cien embarcaciones, navegarían hacia Cuba para demostrarle a los protestantes en la isla que no estaban solos.

La decisión para desistir a la idea de la flotilla, se tomó luego de una reunión con los guardacostas de los Estados unidos, que «no nos dieron un 100% de que estarían con nosotros» en este viaje.

También, en dicha reunión se le informó a los organizadores que tenían que cumplir con varias reglas, entre ellas, mencionaron que las personas no podían llevar armas en los barcos, según reseñó el Nuevo Herald.

Algunas personas no querían subirse a sus barcos sin sus armas legales, comunicaron los organizadores.

«El propósito no es salir y que naufrague uno de los barcos, ni que alguien se ahogue. El propósito es hacer algo bien hecho y seguro», afirmó Veloz.

La semana pasada se emitió una advertencia de parte de los guardacostas, donde decía que instaba «encarecidamente a los navegantes a no hacerse a la mar; ya que podría poner en peligro la vida del navegante, especialmente durante la temporada de huracanes».

The Coast Guard strongly urges boaters to not #TakeToTheSeas as it could put the boater’s life in danger, especially during hurricane season.

If a boater attempts to transit near #Cuban territorial waters, here are recommended #BoatingSafety tips: pic.twitter.com/JReCQHXjD7

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) July 17, 2021