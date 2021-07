Ciutadella, destino gastronómico

La isla balear une propone una apuesta experiencial bautizada como “Ciutadella, destí gastronòmic” en el que participan seis restaurantes, cuatro hoteles y cinco experiencias, para ofrecer variados packs de una o dos noches, para una ‘escapada gourmet.

Los restaurantes participantes son: Ses Voltes, Moriarty, Rels, Cas Cònsol, Es Tast de na Sílvia y Pinzell. Los hoteles: Tres Sants, Can Araya, Petit Hotel 5 Fars y Hotel Boutique Can Sastre. Y las experiencias: ‘Queso de Menorca’ (visita a una granja-quesería donde elaboran queso D.O. Mahón-Menorca), ‘Vino de Menorca’ (visita a una bodega familiar de producción reducida custodiada por una cantera de marés), ‘Aceite de Menorca’ (visita a una finca productora de aceite, de variedades como arbequina, picual y cornicabra), ‘Del mercado a la mesa’ (ir al mercado de Ciutadella en compañía de un cocinero y comprar los productos e ingredientes con los que luego preparará el menú a degustar) y ‘Menorca Gourmet Tour’ (recorrido gastronómico visitando diferentes lugares menorquines en los que se elabora producto, como azafrán, queso, vino, aceite, repostería… y acabando el mismo con una comida o cena).

La compañía Balearia se ha unido a esta iniciativa ofreciendo un descuento del 15% a los pasajeros que adquieran alguno de los packs.

