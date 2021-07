Cómo hacer un serum casero de con vitaminas y antioxidantes

Los expertos en belleza y cosmética señalan que la vitamina C es necesaria para el cuidado de la piel, ya que ayuda a prevenir manchas, líneas de expresión y es un potente antioxidante.

Actualmente, existe una gran variedad de productos en el mercado que incluyen este ingrediente entre sus fórmulas, pero nosotros queremos mostrarte una forma eficaz y sencilla de incluirlo en tu rutina de skincare.

¿Qué hace la vitamina C en la piel?

Se ha descubierto que la vitamina C, que proviene de los cítricos y verduras verdes principalmente, tiene un efecto antioxidante en la piel de los seres humanos, ya que actúa como una especie de barrera protectora que previene el daño provocado por los rayos del Sol y los radicales libres.

Además de esto, la vitamina C previene la aparición de manchas, pecas y arrugas prematuras, así que es ideal para usarlo en nuestra cara diariamente. Una forma eficaz de lograrlo es con un serum. Aquí te dejamos la receta de una casera.

¿Cómo hacer un suero de vitamina C casero?

Para hacer un suero de vitamina C casero debes conseguir los siguientes ingredientes: ácido ascórbico o vitamina C en polvo (lo puedes conseguir en las farmacias en forma de vitamina C y lo trituras), agua purificada, un recipiente oscuro para guardar.

Lo primero que debes hacer es moler la vitamina C o el ácido ascórbico para conseguir el polvo. Después deberás revolver con 40 mililitros de agua purificada y guardar en el frasco oscuro.

La vitamina C tiende a oxidarse muy rápido por eso se sugiere conservarla en un lugar o recipiente oscuro. Te sugerimos que uses este serum casero por las noches antes de dormir, después de lavar tu rostro y antes de tu crema hidratante.

Por lo general este serum puede durar entre dos o tres semanas activo, después de eso comienza a perder su eficacia debido a la rápida oxidación de la vitamina C.

H Panorama.

Por: Reporte Confidencial