Devin Booker confiesa que no quiere que lo comparen con Kobe Bryant

El jugador de los Phoenix Suns, Devin Booker reveló y confiesa ante el mundo que no quiere que lo comparen con Kobe Bryant en la NBA.

Devin Booker es un jugador de gran nivel dentro de la cancha debido a sus grandes habilidades y agilidades dentro de la cancha razones por la que lo comparan mucho con el legendario de la NBA Kobe Bryant.

Pero, Devin Booker en una entrevista dijo que no quiere que lo comparen con el ex jugador de la NBA, Kobe Bryant porque no le parece conveniente.

Aquí el video: