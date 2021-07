La Causa R no participará el 21N: No convalidaremos elecciones fraudulentas del régimen

El partido político La Causa R informó este lunes que no participará ni presentará candidatos en las elecciones de gobernadores y alcaldes del próximo 21 de noviembre, y reiteraron que “no convalidaremos elecciones fraudulentas del régimen” de Nicolás Maduro.

“La Causa R no convalidará la convocatoria de Maduro para el mes de noviembre y, por lo tanto, no participará ni presentará candidatos”, posteó la organización en su cuenta Twitter.

Junto a la publicación, adjuntaron un comunicado donde señalan lo siguiente: “Luego de debatir el tema en una Reunión de la Dirección Nacional con la participación do representantes de todas las regiones del país, informamos que por consenso hemos tomado la decisión de no convalidar las elecciones regionales convocadas fraudulentamente por el régimen tiránico, razón por la cual no participaremos en las mismas ni postularemos candidatos. Las razones de dicha decisión se basan en los siguientes aspectos”.

Lea a continuación el resto del comunicado íntegro de La Causa R:



1. La convocatoria se hace al margen y en contra del Acuerdo de Salvación Nacional para la búsqueda de una solución Integral y verdadera con un cronograma electoral completo que incluya elecciones presidenciales con observación internacional, que es la política liderada por el Gobierno Interino aprobada en la Plataforma Unitaria.

2. No existen condiciones para garantizar que el pueblo elija libremente a sus representantes y sea respetada su voluntad.

3. La dictadura ha arreciado en su persecución política, usando las elecciones regionales como un chantaje para dividir a la oposición y someter a una parte de ella, con la única intención de legitimarse.

4. En las actuales circunstancias ningún gobernador ni alcalde está en la capacidad de resolver los problemas de la ciudadanía y mucho menos de defenderla de la tiranía criminal, en virtud de la persecución política y la total destrucción del modelo de descentralización administrativa.

5. El problema en Venezuela es nacional e internacional, y es en ese contexto que debemos mantener el foco, entendiendo que se trata de un Estado fallido secuestrado por una cúpula usurpadora responsable de crímenes de lesa humanidad.

Hacemos un llamado a seguir unidos luchando por la libertad de Venezuela, inspirados ahora en la rebelión del pueblo cubano que lucha contra la misma opresión. ¡Elecciones Presidenciales Libres para Cuba, Nicaragua y Venezuela!.