La decisiones del Psuv las toman Maduro, Cabello o Cilia

El economista, profesor y exministro de Finanzas de Hugo Chávez, Rodrigo Cabezas, aseguró que ante el proceso de diálogo y negociación, el único objetivo de la administración de Nicolás Maduro es aludir esa posibilidad de un acuerdo. «Los diálogos los han utilizado para ganar tiempo y no respetarlos».En una entrevista concedida al Circuito Éxitos, Cabezas aprovechó la ocasión para solidarizarse con el dirigente político Freddy Guevara, detenido desde el pasado lunes 12 de julio por funcionarios de seguridad del Estado y encarcelado en El Helicoide.

A juicio de Cabezas, si se da la oportunidad del diálogo, éste debe hacerse con la presencia de la comunidad internacional, «aunque sabemos que los han usado para ganar tiempo». En ese sentido, piensa que el país ha cambiado en los últimos meses y que observa una oportunidad de cambio porque los ciudadanos están más dispuestos a participar ahorita que a diferencia de hace dos años «cuando se entendía la palabra diálogo como una rodilla ante el régimen de Nicolás Maduro. Ahora es una vía que nos permite a los venezolanos a utilizar el principal instrumento de defender nuestra democracia que es el voto. La tendencia a la participación se ha acrecentado», puntualizó.

Hace pocos días se hizo viral un video en las redes sociales un material en donde se visualizaba un cuestionamiento que le hacía el exsuperintendente José Gregorio Vielma Mora, precandidato a la Gobernación del estado Carabobo al mandatario regional, Rafal Lacava. Ante ello, Cabezas señala que ese tipo de pugnas no pasarán de allí, porque el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) «tiene una estructura política militar con un súper cogollo. Las decisiones con relación a estos candidatos está en el señor Maduro, Cabello y la señora Cilia (Flores). No pasará de allí», dijo.

Además, agregó que quien piense que este tipo de diferencias dentro del partido oficialista, generará algún tipo de división, está equivocado porque «es un partido tremendamente rígido» en donde el «autoritarismo se impone a final de cuentas. Lo digo con propiedad de causa», aseguró.

No permiten las disidencias dentro del Psuv

El exministro afirmó que hace seis años, en 2015, cuando un grupo de disidentes del chavismo entre esos, él, Vanessa Davies, Héctor Navarro y Antonia Muñoz, expresaron su postura crítica hacia un sistema que apoyaron y estuvieron dentro del equipo de trabajo del Gobierno, arremetieron contra ellos porque «no permiten las disidencias» y agregó que no se debe esperar una división interna del Psuv porque sus «elecciones son controladas».

Sobre las elecciones regionales para el 21 de noviembre, Cabezas manifestó su deseo en participar, pero no solo eso sino que también toda la disidencia chavista junto a las organizaciones, jesuitas y sociedad civil se unan y así se atrevan a presentar sus candidatos a las alcaldías y gobernaciones para que no solamente se pueda recuperar la confianza de la ciudadanía sino también en hacer entender que no se trata de resolver un tema de aspiración candidatural de nadie, sino para buscar una solución económica y social del país. «Que podamos tener alcaldes y gobernadores para la libertad y de cara al mundo», dijo.

Cabezas también aseguró que «no hay posibilidad de que crezca la economía en el 2021» y que al afirmar eso significa: desempleo, bajo consumo y disminuir la actividad de la nación. «La situación después de ocho años es dramática. La salida no solo debe ser democrática sino humanitaria también», agregó.

¿La revolución tuvo interés en el bienestar de la gente?

«Claro que se postuló a una sociedad superior, a una democracia, a un estado de bienestar y reducción de la pobreza, se hicieron políticas sociales en momentos de inclusión social, pero cuando todo eso terminó, terminó en una autoridad de control social y obligando a la gente a tener el carnet de la patria para una bolsa de comida, eso es denigrante. Ahora es una autocracia gobernante que piensa en ellos y no en el bienestar de las grandes mayorías», finalizó.