Madre de joven fallecido en las protestas en Cuba se suicidó

La madre de Diubis Laurencio Tejeda, el joven de 36 años muerto durante la represión a las manifestaciones contra el gobierno cubano que estallaron el 11 de julio, se suicidó, informaron a Darcy Borrero, periodista radicada en Miami.

“La madre del muchacho que mataron [Laurencio] se suicidó ayer”, dijo un médico local a Borrero, quien residió durante 16 años en el barrio La Güinera, de Arroyo Naranjo (La Habana), donde ocurrieron los hechos.

Según esta fuente la causa es que “tomó pastillas”, porque el joven muerto en las protestas (única víctima fatal oficialmente reconocida), “era su único hijo”, publicó Borrero en Diario Las Américas.

El 13 de julio, el gobierno cubano informó de la muerte violenta durante las protestas de Laurencio Tejeda a quien acusó de ser parte de los “elementos antisociales y delincuenciales” que habrían intentado tomar una estación policial.

La nota de la oficialista Agencia Cubana de Noticias (ACN) asegura que el joven tenía “antecedentes por desacato, hurto y alteración del orden, por lo cual cumplió sanción”.

Aunque la prensa estatal obvió la causa de muerte de Laurencio, y la causa de la causa, un amigo del fallecido responsabiliza al gobierno por la manera en que manejó las protestas, aferrándose a un poder no acostumbrado a hacer concesiones.

“El Pikiry Rasta, como le gustaba que lo llamaran, por su nombre artístico, cantó conmigo varias veces, grabamos canciones, hicimos conciertos, compartimos familia, era un muchacho bueno, familiar, compartidor, le gustaba hacer música y estar tranquilo, nunca estaba en problemas. A mí no hay quien me haga el cuento de los antecedentes y de que era un revoltoso, yo sí que lo conocía. No maten más, no mientan más… Lo que más me duele es que encima de que lo maten, le inventen cargos”, expresó a dicho medio.

Cactus24

Por: Reporte Confidencial